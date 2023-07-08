  1. Anasayfa

  2. Ekonomi

  3. Hükümetten memur, işçi ve Bağkur emeklilerine toplamda yüzde 25 zam!

Hükümetten memur, işçi ve Bağkur emeklilerine toplamda yüzde 25 zam!

Yayınlanma:
Hükümetten memur, işçi ve Bağkur emeklilerine toplamda yüzde 25 zam!
Milyonlarca emeklinin günlerce beklediği bir haberde emeklilerin Temmuz ayında alacakları zam oranının netleştiği bildirildi. Bu kapsamda memur, işçi ve Bağkur'lu emeklilere toplam yüzde 25 zam yapılacak.

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen memur maaşlarına zam yapılmasına ilişkin kanun tasarısı ve vergi düzenlemelerinde yeni bir hüküm oluşturuldu. Yazıya göre BAĞ-KUR işçi, memur ve emeklilerine verilecek oklan zam oranı yüzde 25'e çıktı. Ocak 2023'ten önce ve Ocak 2023'e kadar emekli maaşı alanlar %25'lik bir artıştan yararlanacak. Dolayısıyla EYT'den yararlanan vatandaşların bu kapsama dahil edilmesi için ayrı bir teklif sunulacağı kaydedildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI..

Hükümetten memur, işçi ve Bağkur emeklilerine toplamda yüzde 25 zam

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 milyon emeklinin merakla bekledi zam oranlarıyla ilgili emeklilerin beklentilerinin gözardı edilmeyeceğini söylemişti. Erdoğan, “Olası iyileştirmelerle ilgili bakanlarımıza gerekli talimatları verdim. İnşallah önümüzdeki hafta içerisinde gerekli duyuruları yapacağız." demişti.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Ekonomi
İkinci el otomobillerde yeni dönem! 2024 yılına kadar tamamen yasaklandı
İkinci el otomobillerde yeni dönem! 2024 yılına kadar tamamen yasaklandı
Yaşlılık maaşı, engelli maaşı ve sosyal yardım ödemelerine zam geldi!
Yaşlılık maaşı, engelli maaşı ve sosyal yardım ödemelerine zam geldi!
Bakan Şimşek ekonomiyi yükseltecek 3 kuralı açıkladı! İşte ekonomide yeni yol haritası
Bakan Şimşek ekonomiyi yükseltecek 3 kuralı açıkladı! İşte ekonomide yeni yol haritası
Çocuklu ailelere sosyal yardım dağıtılacak! e-Devletten başvuranlar alıyor: 5 yıl içinde...
Çocuklu ailelere sosyal yardım dağıtılacak! e-Devletten başvuranlar alıyor: 5 yıl içinde...
İslam, Memiş altının 1800 TL zirvesi için tarih bildirdi!
İslam, Memiş altının 1800 TL zirvesi için tarih bildirdi!
BIST 100 Endeksi Yükseldi, Sektör Endeksleri Değer Kazandı
BIST 100 Endeksi Yükseldi, Sektör Endeksleri Değer Kazandı
Memurların yüzünü güldüren yeni maaşlar! Öğretmen, doktor, polis, hemşire, düz memur... Oran belli oldu
Memurların yüzünü güldüren yeni maaşlar! Öğretmen, doktor, polis, hemşire, düz memur... Oran belli oldu