Hükümetten memur, işçi ve Bağkur emeklilerine toplamda yüzde 25 zam!

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen memur maaşlarına zam yapılmasına ilişkin kanun tasarısı ve vergi düzenlemelerinde yeni bir hüküm oluşturuldu. Yazıya göre BAĞ-KUR işçi, memur ve emeklilerine verilecek oklan zam oranı yüzde 25'e çıktı. Ocak 2023'ten önce ve Ocak 2023'e kadar emekli maaşı alanlar %25'lik bir artıştan yararlanacak. Dolayısıyla EYT'den yararlanan vatandaşların bu kapsama dahil edilmesi için ayrı bir teklif sunulacağı kaydedildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI..





Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 milyon emeklinin merakla bekledi zam oranlarıyla ilgili emeklilerin beklentilerinin gözardı edilmeyeceğini söylemişti. Erdoğan, “Olası iyileştirmelerle ilgili bakanlarımıza gerekli talimatları verdim. İnşallah önümüzdeki hafta içerisinde gerekli duyuruları yapacağız." demişti.