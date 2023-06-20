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Hyundai, 2030 yılına kadar yıllık 2 milyon elektrikli araç satmayı hedefliyor

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Hyundai, 2030 yılına kadar yıllık 2 milyon elektrikli araç satmayı hedefliyor
Hyundai, 2030 yılına kadar yıllık 2 milyon elektrikli araç satmayı hedefliyor ve gelecek 10 yılda akıllı mobilite çözümü sağlayıcısı olma yolundaki ilerlemesini hızlandırmak için yaklaşık 85 milyar dolar yatırım yapacak.

Hyundai, orta ve uzun vadeli iş ve finansal planlarını paylaştı. Şirket, 2030 yılına kadar yıllık elektrikli araç satış hedefini 2 milyon adede çıkarmayı hedefliyor. Küresel elektrikli araç talebinin pazar tahminlerinden daha hızlı arttığı belirtilen açıklamada, önceki satış hedefinin 1,87 milyon adet olduğu anımsatıldı. Şirket, gelecek 10 yılda akıllı mobilite çözümü sağlayıcısı olma yolundaki ilerlemesini hızlandırmak için yaklaşık 85 milyar dolar yatırım yapacak. Bu kapsamda yaklaşık 28 milyar doların elektrifikasyona, 7 milyar doların ise batarya geliştirme faaliyetlerine ayrılacağı belirtildi.

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