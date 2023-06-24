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Hyundai piyasaya gümbür gümbür giriş yaptı! Hyundai i10 artık Türkiye'de: İşte satış fiyatı

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Hyundai piyasaya gümbür gümbür giriş yaptı! Hyundai i10 artık Türkiye'de: İşte satış fiyatı
Araç alacaklara müjdeli haber geldi. Yeni Hyundai i10 Türkiye'de satışa çıkartıldı. A segmentinde önemli satış rakamlarına ulaşan yeni modelin özellikleri merak konusu oldu. İşte, Hyundai i10 yeni özellikleri ve fiyatı...

Yeni i10 makyaj operasyonunda sonra dış ve iç tasarımlarında güncellemeler yapıldı. Daha sportif görünüşe sahip olan İ10 gelişmiş bağlantı özellikleri, konfor unsurları ve genellikle üst segmentlerde görülen imkanları sahipleriyle buluşturuyor.

Hyundai i10, alçak tavanı ve uzun dingil mesafesi sayesinde daha dinamik bir izlenim bırakıyor. İki tane yeni toplamda 7 rengiyle satışa çıkarılacak i10, inci kaplamalı parlak ve açık gri “Bulut Gri Sedefli” ve mavi-mor karışımı “Meta Mavi Sedefli” gibi özel renkleriyle piyasaya sürüldü.

Aracı ön farları ve gündüz sürüş lambalarında değişikliğe gidildi. Bunun yanı sıra daha farklı bir ızgaraya kavuşan i10, arkada da yeni bir logosunu açıkladı. Görünüşünde farklılığa gidilen yeni model üzerinde özel olarak tasarlanmış 15 inç alaşım jantlara da sahip. Aracın 2D logoları da mat gri olarak dizayn edilmiş.

İ10 hyundai yeni özellikler

Yeni i10, Türkiye’de Jump, Style ve Elite olmak üzere 3 farklı donanım fırsatlarıyla satışa çıkartıldı. Bir farklı özellik ise 1.0 lt ve 1.2 lt’den oluşan 2 farklı benzinli motor tipiyle de verimli yakıt deposuna sahip oldu. 5 ileri manuel şanzıman 1.0 litrelik motor üzerinde kullanılırken 5 ileri AMT otomatik şanzıman ise hem 1.0 lt hem de 1.2 lt’lik motorlarla kombine haline getirildi.

Yeni özellikleriyle piyasaya sunulan i10'un yeni fiyatı ise merak konusu oldu. Hyundai i10, 1.0 lt MPI Jump manuel seçenek 615.000 TL, en dolu seçenek olan Elite 1.2 AMT ise 720.000 TL’lik fiyatıyla satışa çıkarılacağı bilgisi verildi. 

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