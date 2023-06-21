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İhtiyaç kredisi çekmek isteyenlere kötü haber! En fazla bu miktarda verilecek

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İhtiyaç kredisi çekmek isteyenlere kötü haber! En fazla bu miktarda verilecek
Faiz kararı öncesinde beklenen gelişmeler arasında, bazı bankaların bireysel krediler için azami limitleri düşürdüğü haberleri dikkat çekti. İşte yeni limitler ve güncel gelişmeler...

22 Haziran'daki toplantısında Merkez Bankası'nın faiz kararı beklenirken, bazı bankaların ihtiyaç kredisi limitlerini 50 bin liraya düşürdüğü ve bu rakamın daha da aşağı çekilebileceği iddiaları gündeme geldi.

50 BİN LİRA KREDİ LİMİTİ

kredi

Yeni atanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın göreve başlamasının ardından, piyasalar yeni faiz kararını beklemeye başladı. TCMB Para Politikası Kurulu'nun bu Perşembe günü açıklayacağı karar, ekonomi ve bankalar üzerinde önemli etkiler yaratacaktır.

Şu anda politika faizi yüzde 8.5 seviyesinde bulunurken, tahminler yüzde 15 ile yüzde 40 arasında değişmektedir. Bu belirsizlik ortamında, bankalar da beklemeye geçmiştir.

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre, bazı bankaların ihtiyaç kredisi için 50 bin lira limit belirlediği konuşulmaktadır. Memurlar için kredi limitlerinin 36 aya kadar çıktığı, memur olmayanlar için ise 12 aylık sınırın uygulandığı belirtilmektedir. Ancak bankacılar, bugün ve yarın için 50 bin lira sınırının daha da aşağıya çekilebileceği konusunda uyarıda bulunmaktadır.

Bu gelişmeler, faiz kararının beklendiği süreçte bankaların risk yönetimi ve kredi politikalarını gözden geçirdiğini göstermektedir. Limit düşüşleri, bankaların ekonomik belirsizliklere ve risklere karşı önlemlerini artırdığını yansıtmaktadır.

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Ekonomi
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