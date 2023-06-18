İhtiyaç sahibi aileler hemen başvursun! 700 TL gıda yardımı yapılacak: Şartlara dikkat

Son dönemde ekonomik zorlukların artmasıyla birlikte milyonlarca vatandaş, ay sonlarını nasıl geçireceğini düşünmeye başladı. Geçim sıkıntısı, çalışan ve çalışmayan herkesin ortak sorunu haline gelirken, son zamanlarda açıklanan zamlarla birlikte daha da derinleşti. Bu durum özellikle beklenen bayram öncesi milyonlarca insanı etkiledi ve kamu kurumlarını harekete geçirdi.

Kamu kurumları, çeşitli kategoriler altında geliştirilen modeller aracılığıyla milyonlarca ihtiyaç sahibine nakdi ve ayni yardımlarda bulunarak, bayram öncesinde de ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da ihtiyaç sahibi ailelerin gıda ihtiyaçlarını karşılamak için önlem aldı ve bu konuda bilgiler paylaştı. Peki, kimler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın gıda yardımından yararlanabilir? Gıda yardımı başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar...

BAŞVURU DETAYLARI





Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, nakdi ve ayni yardımlarıyla ihtiyaç sahiplerinin bütçelerine destek olmaya çalışıyor. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde ise ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yapacağını duyurdu ve bu yardım tutarını 700 TL olarak belirledi.

700 TL'lik gıda yardımından faydalanmak isteyen ihtiyaç sahipleri, bağlı oldukları kaymakamlıklara başvuru yapabilirler. Başvurular, e-Devlet hesapları üzerinden de gerçekleştirilebilir. Başvurunun yetkililerce onaylanması durumunda, PTT şubesine kimlik kartıyla başvurarak gıda yardımı çekilebilir. Her hane, ilgili yardımdan en fazla 700 TL'lik destek alabilir.

Bu yardımlar, ihtiyaç sahiplerinin bayram sürecinde maddi sıkıntılarını biraz olsun hafifletmeyi amaçlamaktadır. Kamu kurumları, vatandaşların geçim sıkıntılarını azaltmaya yönelik çalışmalara devam etmektedir.