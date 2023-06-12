İkinci el araba almak hayal oldu! Büyük zam açıklandı: Piyasada ucuz araba kalmadı!

Son dönemde döviz kurlarının rekor seviyelere yükselmesi, sıfır kilometre otomobil fiyatlarında hızlı bir artışa sebep oldu. Bu artışlar, ikinci el araç piyasasını da olumsuz yönde etkiledi ve ikinci el araç fiyatlarının yükselmesinin devam etmesi bekleniyor. Sıfır otomobil fiyatları bu ay içinde iki kez zamlandı ve Haziran sonuna kadar %4 ila %6 arasında bir zam daha bekleniyor.

Otomotiv sektörü temsilcileri, yeni ekonomi yönetiminin otomobil vergilerinde değişiklik yapmasını umut ediyor, ancak piyasanın enflasyon ve faiz dengelerine göre kendi denge noktasını bulacağına inanıyor. Bu durumda, araç almak isteyenlerin beklemesi veya ikinci el araçlara yönelmeleri daha yaygın bir eğilim haline gelebilir.

Döviz kurlarındaki dalgalanmaların otomobil fiyatları üzerindeki etkisi, genel olarak tüm tüketici mal ve hizmetlerine yansımaktadır. Ekonomik faktörlerin dengelenmesi ve istikrarın sağlanmasıyla birlikte otomobil piyasasında daha sürdürülebilir bir denge sağlanması beklenmektedir.

2022 YILINDA SATILAN İKİNCİ EL ARAÇ SAYISI 6 MİLYONU AŞTI





Döviz kurlarındaki yükseliş, ikinci el otomobil piyasasına da etki etti. Oto Merkezi'nin CEO'su Muhammed Ali Karakaş, ikinci el piyasasının fiyat dalgalanmalarını hızlı bir şekilde yansıtabildiğini ve döviz kurlarındaki artışın ikinci el araç fiyatlarını da etkilediğini belirtti.

Karakaş, Kurban Bayramı'nın yaklaşması, yaz aylarının başlaması, kiralama taleplerinin artması ve araç tedarikinde yaşanan sıkıntılar gibi faktörler nedeniyle Haziran ayının son haftasına kadar ikinci el araç fiyatlarında %4 ila %6 arasında bir artış beklediklerini ifade etti. Ayrıca, yaz sezonunun ticareti hızlandırması ve döviz kurlarının yatırım aracı olarak görülmesi gibi etkenlerin ikinci el araç sayısını artıracağını söyledi.

Karakaş, ikinci el otomobil pazarında yıl sonuna kadar 7.5 milyon adet üzerinde bir satış beklentisi olduğunu ve 2022 yılında 6.4 milyon adet ikinci el otomobilin satıldığını belirtti. Ancak döviz kurlarındaki hızlı yükselişin devam etmesi durumunda, insanların araç satışlarını askıya alabileceğini ve beklemeye geçebileceğini ifade etti.