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İkinci el araba almak isteyenlere duyuruldu! Bakanlıktan flaş yasak kararı

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İkinci el araba almak isteyenlere duyuruldu! Bakanlıktan flaş yasak kararı
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ikinci el otomobil fiyatlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. İşte Ömer Bolat'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

BAKANLIKTAN İKİNCİ EL ARAÇ ALACAKLARA AÇIKLAMA!

Ticaret Bakanı Ömer Bolat gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. İkinci el fiyatları ile ilgili bu detayları öğrenmek için …. İşte ayrıntılar...

araba

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, göreve gelir gelmez en büyük sorunlardan biri olan otomotivdeki fahiş fiyatlar ile ilgili olarak masaya yumruğunu koydu. Ömer Bolat’ın bu dikkat çekici açıklamalarında dikkat çeken detaylar haberimizde. Bolat, ikinci el araç fiyatlarının sıfır araç fiyatını geçemeyeceğini ifade ederek otomotiv sektöründe geçerli olan '6 ay 6 bin kilometre' kısıtlamasının 6 ay daha uzatıldığının altını çizdi. İkinci el araç fiyatlarında bir düzenleme yapıldığını aktaran Bakan Bolat ek tedbirler alınabileceğini de belirti.

BAKANDAN KESİN YANIT

Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın önemli açıklamalarının ardından internet üzerinden yapılan ikinci el satışlarda fahiş fiyat uygulamasının yaşanmayacağını belirten Bakan Bolat konuyla ilgili olarak internet siteleri ile bu görüşmelerin yapıldığını ve fiyatlarda temmuz ve Ağustos ayında bir denge sağlanacağını belirtti. Ancak dengelenme sağlamazsa bu sefer de ek tedbirlerin getirileceğinin altı çizildi.

'6 ay 6 bin kilometre' kısıtlaması da bu çerçevede 1 Ocak 2024 tarihine kadar sürecek.

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