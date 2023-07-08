İkinci el otomobillerde yeni dönem! 2024 yılına kadar tamamen yasaklandı

İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni yönetmelikle birlikte, ikinci el araçların fiyatının sıfır liste fiyatından daha yüksek olarak belirlenmesi, 1 Ocak 2024 tarihine kadar yasaklandı.

Yapılan açıklamaya göre, Ticaret Bakanlığı, bu karara uymayan kişilere ilan başına 300 bin liraya kadar ceza kesme yetkisine sahip olacak. Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Bu düzenlemeye aykırı her bir ilan, Bakanlığımızca ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti kabul edilecek ve bu ilanları verenler hakkında ilan başına 300 bin TL’ye kadar idari para cezası uygulanabilecektir."





Ticaret Bakanlığı, otomotiv sektöründe stokçuluk ve haksız fiyat artışları gibi sorunlarla mücadele etmek amacıyla tedbirler almaya devam edeceğini belirtti. Yeni düzenleme, ikinci el motorlu kara taşıtlarının üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde fiyatlandırılmasını 1 Ocak 2024 tarihine kadar kısıtlamaktadır. Bu düzenleme, tüm bireysel ve ticari ilanları kapsamaktadır.

Ayrıca, 6 ay süreyle (1 Ocak 2024'e kadar) geçerli olan "6 ay-6 bin kilometre pazarlama ve satış kısıtlaması" da bu değişiklikle birlikte uygulanmaktadır. Bu kısıtlama, yetki belgesiyle ikinci el motorlu kara taşıtı satışı yapanların yanı sıra, bir takvim yılı içinde yetki belgesiz olarak 3 veya daha fazla ikinci el motorlu kara taşıtı satışı yapan gerçek ve tüzel kişilerin satışlarını Noterlikler nezdinde engellemektedir.

Ticaret Bakanlığı, ikinci el motorlu kara taşıtı sektöründe oluşabilecek arz talep dengesizliği, haksız kazanç sağlama girişimleri ve haksız ticari uygulamaları önlemek için denetimlerini ve müeyyidelerini kararlılıkla sürdüreceğini vurguladı.