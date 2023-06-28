ING Bank emeklilerin yüzünü güldürdü! Emekli promosyonunu zirveye çıkardı: Eski rakamları unutun

Emekli vatandaşların büyük bir ilgiyle takip ettiği konulardan biri, bankaların sunduğu emekli promosyon rakamları olmuştur. Bu durum, bankalar arasında ciddi bir rekabet ortamının oluşmasına neden olmuştur.

Bankalar, müşteri sayısını artırmak için en yüksek emekli promosyon rakamlarını sunmaya çalışırken, ING Bank Haziran ayında güncellenen emekli promosyon rakamlarını duyurmuştur. İşte ING Bank'ın güncel emekli promosyon rakamları:

• 3.500 TL'ye kadar olan emekli maaşları için 5.100 TL promosyon ödemesi yapılır.

• 3.500 TL - 7.500 TL arası emekli maaşları için 5.950 TL promosyon ödemesi yapılır.

• 7.500 TL - 10.000 TL arası emekli maaşları için 7.650 TL promosyon ödemesi yapılır.

• 10.000 TL ve üzeri emekli maaşları için 8.500 TL nakit promosyon ödemesi yapılır.





Emekli maaşını ING Bank’tan 3 yıl boyunca alacağını garanti eden müşteriler bu kampanyadan yararlanabilecekler. Aynı zamanda herhangi bir şart bulunmaması da büyük avantaj sunmaktadır.

Kampanya, 13 Mart 2023 - 31 Temmuz 2023 tarihleri arasında nakit promosyon alan müşteriler için geçerlidir. Bu tarihler dışında promosyon alan müşteriler kampanyadan yararlanamazlar.

ING Bank'ın resmi web sitesini ziyaret ederek diğer tüm detayları öğrenebilirsiniz.