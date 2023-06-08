ING Bank'tan emeklilerin yüzünü güldüren kampanya! Ay sonuna kadar hemen başvuran 10 bin TL'den fazla para alacak!

Geçtiğimiz yıl, emekli promosyon rakamlarına olan ilgi, milyonlarca emekli vatandaşın bu konuda araştırma yapmasına yol açmış ve bankalar arasında büyük bir rekabet ortamı oluşmuştu. Bu rekabet ortamında, en fazla müşteriye sahip olabilmek amacıyla bankalar, yüksek emekli promosyon rakamları sunmaya çalışmıştı.

ING Bank, Haziran ayında güncellediği emekli promosyon kampanyasıyla dikkat çekti. Kampanya kapsamında, belirli bir süre boyunca ING Bank'tan emekli maaşı alan müşterilere nakit promosyon ödemesi yapılmaktadır. Promosyon miktarı, emekli maaşının tutarına göre farklılık göstermektedir.

ING BANK PROMOSYON MİKTARLARI





3.500 Türk lirasına (3.500 Türk lirası hariç) kadar ise 5.100 Türk lirası,

3.500 Türk lirası - 7.500 Türk lirası (7.500 Türk lirası hariç) arası ise 5.950 Türk lirası,

7.500 Türk lirası - 10.000 Türk lirası (10.000 Türk lirası hariç) arası ise 7.650Türk lirası

10.000 Türk lirası ve üzeri ise 8.500 Türk lirası nakit promosyon ödemesi alırsınız.

Kampanyaya katılan müşteriler, 3 yıl boyunca ING Bank'tan emekli maaşı almaya taahhüt etmeleri halinde, belirlenen koşullara bağlı olarak nakit promosyon ödemesinden faydalanabilirler. Promosyon miktarı, müşterinin aylık net gelirine göre belirlenmektedir ve herhangi bir ürün koşulu aranmamaktadır.

ING Bank'ın emekli promosyon kampanyası, 13 Mart 2023 ile 30 Haziran 2023 tarihleri arasında nakit promosyon alan müşteriler için geçerlidir. Bu tarihler dışında promosyon alan müşteriler kampanyadan yararlanamamaktadır.

Emekli promosyonlarına ilgi duyan emekli vatandaşlar, ING Bank'ın güncel emekli promosyon kampanyasını değerlendirebilir ve belirtilen şartlara uygun olarak nakit promosyon ödemesi alma fırsatından yararlanabilirler.

ING Bank, müşterilerine yenilikçi bankacılık çözümleri sunan bir bankadır. Bankanın politikası, müşteri odaklı hizmet anlayışı, sürdürülebilirlik, teknolojik gelişmelere uyum ve etik değerlere dayanmaktadır. ING Bank, müşterilerine kolay, hızlı ve güvenilir bankacılık deneyimi sunmayı hedefler. Aynı zamanda, müşterilerinin finansal ihtiyaçlarına uygun ürün ve hizmetleri sağlamak için çeşitli seçenekler sunar. Banka, dijital bankacılık teknolojilerini etkin bir şekilde kullanarak müşterilerinin bankacılık işlemlerini mobil veya internet üzerinden kolaylıkla yapmalarını sağlar. ING Bank aynı zamanda sosyal sorumluluk projelerine de önem vererek toplumsal fayda sağlamayı amaçlar.