ING bayram kampanyasını patlattı! O işlemi yapanlara 5000 TL para ödeniyor: 18 yaşından büyükseniz...

Hollanda merkezli ING, küresel finans sektöründe faaliyet gösteren bir banka olarak Türkiye'de de başarılı bir şekilde büyümeye devam etmektedir. Banka, her kesimden müşterilerin ihtiyaçlarına özel bankacılık hizmetleri sunarak benzersiz bir yaklaşım sergilemektedir. ING'nin son kampanyası, internet üzerinden başvuru yapan herkese anında 5.000 TL kredi imkanı sağlamaktadır.



KAMPANYA DETAYLARI





Bu yeni kampanya kapsamında, internet üzerinden yapılan başvurularla 5.000 TL kredi finansmanı, 36 aylık bir vade seçeneğiyle kullanılabilmektedir. 18 yaşından büyük herkesin başvurabildiği bu mini kredi, ING'nin esnek bir şekilde kredi puanı değerlendirmesi yaparak daha yüksek faiz oranlarıyla kredi verme politikasıyla dikkat çekmektedir. Böylece risk dağılımını sağlamaktadır.

İnternet üzerinden yapılan kredi başvurularının onaylanmasının ardından banka şubesine gitme zorunluluğu bulunmamaktadır. Yeni kimlik kartı sahipleri, cep telefonlarıyla banka hesaplarını açabilmekte ve kredileri bu hesaplara yatırıldıktan sonra hemen kullanılabilir hale gelmektedir. Kredi başvurusu internet üzerinden yapıldıktan sonra, onay süreci sadece birkaç saat içinde tamamlanmakta ve kredi hemen kullanılabilmektedir.

Bayram öncesi nakit ihtiyaçlarına hızlı çözüm sunan bu kampanya, internetten başvuru yaparak onay alan vatandaşların hemen kredilerini kullanabilmelerine imkan tanımaktadır. Ayrıca, geri ödeme konusunda 3 ay erteleme avantajı sunulmaktadır. Kredi vadesi ise isteğe bağlı olarak 36 aya kadar uzatılabilmektedir. Özel bir alt yapı oluşturularak kolay ve hızlı kullanım imkanı sağlanmıştır.

Başvuru sahipleri, birkaç saat içinde herhangi bir yerden kredilerini kullanmaya başlayabilmektedir. ING'nin resmi internet sitesinde bulunan başvuru formunu dolduran vatandaşlar, iletişim bilgileri aracılığıyla onaylarını alabilmektedir. Kredi onay süreci genellikle dakikalar içinde tamamlanmaktadır. Zaten ING müşterisi olan ve hesapları bulunan kişiler, bu nedenle kredilerini çok daha hızlı bir şekilde kullanabilmekte ve yaklaşık 2-3 dakika içinde kredilerine erişebilmektedirler. Hesabı olmayan vatandaşların ise hesap açma işlemleri nedeniyle kredi kullanma süresi birkaç saat kadar sürebilmektedir.