  1. Anasayfa

  2. Ekonomi

  3. İngiltere Merkez Bankası Faizleri Yükseltti

İngiltere Merkez Bankası Faizleri Yükseltti

Yayınlanma:
İngiltere Merkez Bankası Faizleri Yükseltti
İngiltere Merkez Bankası, piyasa beklentilerinin üzerinde, 50 baz puan artırarak politika faizini yüzde 5'e yükseltti. Banka Başkanı Andrew Bailey, enflasyonun düşmesini beklediklerini ancak ısrarcı olacağına yönelik işaretlerin de olduğunu belirterek, faiz artışlarının zorluk yarattığını ancak enflasyonu hedeflenen seviyeye indiremezlerse sorunların uzun süreceğini ifade etti.

İstikrarı Sağlamak İçin Faizler Artırıldı

İngiltere Merkez Bankası, piyasa beklentilerinin üzerinde, 50 baz puan artırarak politika faizini yüzde 5'e yükseltti. Banka Başkanı Andrew Bailey, ekonominin beklenenden güçlü performans sergilediğini ve işsizliğin düşük seyrettiğini belirterek, bu durumun enflasyonun inatçı kalmasına neden olduğunu söyledi. Bailey, enflasyonun düşmesini beklediklerini ancak ısrarcı olacağına yönelik işaretlerin de olduğunu belirterek, faiz artışlarının zorluk yarattığını ancak enflasyonu hedeflenen seviyeye indiremezlerse sorunların uzun süreceğini ifade etti.

Enflasyonun Düşeceği Öngörülüyor

Bailey, diğer ülkelerde de enflasyonun ısrarcı ve yapışkan kalmaya devam ettiğini, özellikle çekirdek enflasyonun bu eğilimde olduğunu söyledi. Ülkedeki fiyat ve maaş artışlarına ilişkin, enflasyonun hedeflenen seviyeye getirileceğini ve bu yıl düşmesinin beklendiğini söyleyen Bailey, maaşlardaki mevcut artış seviyelerine devam edilemeyeceğini, şirketlerin fiyat artışlarına devam edemeyeceğini dile getirdi. Bailey, çalışanların da maaş artışı talep etmekten vazgeçmesi gerektiğini ifade etti.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Ekonomi
Cevdet Yılmaz ve Mehmet Şimşek BAE'de
Cevdet Yılmaz ve Mehmet Şimşek BAE'de
Dolar ve altında akıllara zarar tahmin! Altının 5500 TL, doların 42 TL olacağı tarihi açıkladı
Dolar ve altında akıllara zarar tahmin! Altının 5500 TL, doların 42 TL olacağı tarihi açıkladı
Otel, Motel ve Pansiyonlar İçin Lisans Alma Sorunu Çözüldü
Otel, Motel ve Pansiyonlar İçin Lisans Alma Sorunu Çözüldü
İş Bankası emekli promosyonunda şov yaptı! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklilerine müjde: Bu rakam ödenecek
İş Bankası emekli promosyonunda şov yaptı! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklilerine müjde: Bu rakam ödenecek
BIST 100 Endeksi Yükseldi
BIST 100 Endeksi Yükseldi
TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, Türkiye Bankalar Birliği yönetimiyle bir araya geldi
TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, Türkiye Bankalar Birliği yönetimiyle bir araya geldi
Kredi kartı olanlar dikkat! 2 gün sonra tamamen değişiyor: Kontrol etmeden geçmeyin
Kredi kartı olanlar dikkat! 2 gün sonra tamamen değişiyor: Kontrol etmeden geçmeyin
Ekmek fiyatlarına okkalı zam! O ilde 4 TL birden yükseldi: Artık 10 TL'ye satılacak
Ekmek fiyatlarına okkalı zam! O ilde 4 TL birden yükseldi: Artık 10 TL'ye satılacak