İngiltere Merkez Bankası Faizleri Yükseltti

İstikrarı Sağlamak İçin Faizler Artırıldı

İngiltere Merkez Bankası, piyasa beklentilerinin üzerinde, 50 baz puan artırarak politika faizini yüzde 5'e yükseltti. Banka Başkanı Andrew Bailey, ekonominin beklenenden güçlü performans sergilediğini ve işsizliğin düşük seyrettiğini belirterek, bu durumun enflasyonun inatçı kalmasına neden olduğunu söyledi. Bailey, enflasyonun düşmesini beklediklerini ancak ısrarcı olacağına yönelik işaretlerin de olduğunu belirterek, faiz artışlarının zorluk yarattığını ancak enflasyonu hedeflenen seviyeye indiremezlerse sorunların uzun süreceğini ifade etti.

Enflasyonun Düşeceği Öngörülüyor

Bailey, diğer ülkelerde de enflasyonun ısrarcı ve yapışkan kalmaya devam ettiğini, özellikle çekirdek enflasyonun bu eğilimde olduğunu söyledi. Ülkedeki fiyat ve maaş artışlarına ilişkin, enflasyonun hedeflenen seviyeye getirileceğini ve bu yıl düşmesinin beklendiğini söyleyen Bailey, maaşlardaki mevcut artış seviyelerine devam edilemeyeceğini, şirketlerin fiyat artışlarına devam edemeyeceğini dile getirdi. Bailey, çalışanların da maaş artışı talep etmekten vazgeçmesi gerektiğini ifade etti.