İnternetten alışveriş yapanlar dikkat! O tarihe kadar başvuran bankadan para alacak

Vakıfbank, internetten alışveriş yapan müşterileri için önemli bir kampanya başlattı. Kampanyaya katılanlara hediye verileceği duyuruldu. VakıfBank Worldcard ile 1-31 Temmuz 2023 tarihleri arasında yapılacak olan alışverişlerde, ilk 1.000 TL ve üzeri alışverişten sonra her 1.000 TL ve üzeri alışverişe 40 TL, toplamda 80 TL Worldpuan hediye edileceği belirtildi. Kampanya müşteri bazında geçerli olup, ek kart ve sanal kartlar da kampanyaya dahildir. Fiziki mağazalardan, fiziki POS'lardan ve ödeme kuruluşları aracılığıyla yapılan işlemler kampanyaya dahil değildir. Ayrıca, e-ticaret alışverişlerinde web sitesi veya mobil uygulama üzerinden yapılacak olan cüzdan ödemeleri de kampanyaya dahil olmamaktadır. Kampanyaya VakıfBank Mobil'deki "Cepte Kazan" bölümünden katılabilirsiniz. Kampanya katılımı, 1-31 Temmuz 2023 tarihleri arasında, alışverişten önce veya sonra gerçekleştirilebilir.





Bu kampanya ile Vakıfbank, müşterilerine internetten alışveriş yaparken avantajlı bir deneyim sunmayı hedefliyor. Katılımcılar, belirli bir tutarın üzerindeki alışverişlerinde Worldpuan kazanarak nakit puanlarını kullanabilirler. Kampanyaya katılmak için VakıfBank Mobil uygulamasındaki "Cepte Kazan" bölümünden başvuru yapabilirsiniz. Bu fırsattan yararlanmak için Temmuz sonuna kadar başvuruda bulunmanız önemlidir. İnternet alışverişlerinizde ekstra kazanç elde etmek ve alışveriş deneyiminizi daha keyifli hale getirmek için bu kampanyayı kaçırmamanız önerilir.