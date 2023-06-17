İş Bankası borçlu vatandaş bulunmayacak! Borç kapatma kampanyası başladı: Hemen başvuranlar yararlanacak

İş Bankası, vatandaşların borçlarını ödeyebilmeleri için son derece önemli bir kredi kampanyasını başlattı. Banka tarafından uygun şartlarla 50 bin TL'lik kredi sunulacak. İşte ayrıntılar...

Bankalar, vatandaşların borçlarını ödeyebilmeleri için nakit para temin etmelerine yardımcı olacak yeni kredi paketlerini duyurmaya devam ediyor. İş Bankası da bu bankalar arasında yer alarak vatandaşlara yönelik önemli bir kredi kampanyası başlattı. Banka, kredi kampanyasının ayrıntılarını kısa süre önce duyurdu. İşte ayrıntılar... Maliyetlerin her geçen gün artmasıyla birlikte zorlu bir dönemden geçen esnaf için İş Bankası, uygun şartlarda 50 bin TL'lik kredi desteği sağlayacak. Banka, Anında Ticari Kredi kampanyasıyla esnafı desteklemeyi ve ekonominin bir miktar canlanmasını hedefliyor.





İş Bankası, esnaflar için yeni bir kredi kampanyası başlattı ve 50 bin TL'ye kadar ticari kredi veriyor. Acil nakit ihtiyacı olan esnaflar bu krediye kolaylıkla başvurabilirler. Banka, geri ödemeler için 45 günlük erteleme seçeneği sunuyor. Ayrıca esnaflara 6 aya kadar vade fırsatı da sağlanıyor.

Esnaflar, bu krediye hızlıca başvurabilir ve başvurularının onaylanmasının ardından kredilerini hemen kullanabilirler. Kredi başvurusu yapmak da oldukça basittir. Şubeye gitmeye gerek kalmadan bu başvuru işlemleri uzaktan da gerçekleştirilebilir.

Anında Ticari Kredi sayesinde birçok esnaf, mali sıkıntılarına çözüm bulabilecektir. İş Bankası'nın sunmuş olduğu bu fırsatla ekonominin biraz olsa da canlanması ve esnafların yükünün hafiflemesi hedeflenmektedir.

İŞ BANKASI KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İş Bankası'nın sağladığı Anında Ticari Kredi ile birçok esnaf rahat bir nefes alacak gibi görünmektedir. Banka, düşük faiz oranlarıyla 50 bin TL'ye kadar kredi vermekte ve geri ödemelerde esnaflara çeşitli kolaylıklar sunmaktadır.

Bu krediye esnaflar ve gerçek kişi tacir müşteriler başvurabilirler. Yapılan başvurular banka tarafından değerlendirilir ve olumlu yanıt alanlar, bu 50 bin TL'lik krediden hemen faydalanabilirler.