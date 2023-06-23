İş Bankası emekli promosyonunda şov yaptı! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklilerine müjde: Bu rakam ödenecek

30 Haziran 2023 tarihine kadar devam edecek promosyon ödemelerinde İş Bankası'ndan müjdeli haber verdi. Emeklilerin cebini dolduracak olan promosyon ödemeleri için yeni rakamlar yüzleri güldürdü. İş Bankası güncel promosyon ödemeleri ve tüm detaylar...





İŞ BANKASI GÜNCEL PROMOSYON ÖDEMESİ

3.499 TL'ye kadar olan emekli maaşı olanlara 4.500 TL,

3.500 - 7.499 TL aralığında olanlara 5.250 TL,

7.500 - 9.999 TL arasında bulunan emekli maaşlarına 6.750 TL,

10 bin TL ve üzeri emekli maaşı olanlara 7.500 TL.