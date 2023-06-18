İş Bankası emeklilere son kozunu oynadı! Bir imza ile 7500 TL nakit para alabilecekler

Bankaların emekli promosyon yarışı devam ederken İş Bankası emeklilerin yüzünü güldürdü! Peki İş Bankası güncel promosyon tutarları ne kadar? Promosyon şartları neler? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

İŞ BANKASI GÜNCEL PROMOSYON

Emekli promosyonları EYT yasasının yürürlüğe girmesiyle birlikte artışa geçti. Bankalar promosyon yarışına devam ederken İş Bankası güncel emekli promosyonlarını duyurdu. İş Bankası promosyon ödemelerinden faydalanmak için 1 Kasım 2022 ve 30 Haziran 2023 tarihleri arasında emekli maaşının bankaya taşınması ya da EYT yasasıyla birlikte emekli olan vatandaşların maaş bankası tercihlerinde İş Bankası'nı tercih etmesi gerekiyor.





Emekli vatandaşlar İş Bankası tarafından düzenlenen kampanya kapsamında 7 bin 500 TL'ye kadar promosyon ödemelerinden faydalanıyor. Aynı zamanda SGK emeklileri maaşlarını bankaya taşıdıktan sonra birçok farklı avantajdan da faydalanabiliyor. İş Bankası promosyonlarından faydalanmak için maaş taşıma işlemleri ATM, şube ve mobil bankacılık uygulamaları üzerinden kolaylıkla yapılabiliyor. Maaş baremlerine göre emekli promosyonları şu şekilde duyuruldu; 3 bin 500 TL'ye kadar emekli maaşı alanlar 4 bin 500 TL, 3 bin 500 TL ve 7 bin 500 TL arasında emekli maaşı alanlar 5 bin 250 TL, 7 bin 500 TL ve 10 bin TL arasında emekli maaşı alanlar 6 bin 750 TL ve 10 bin TL ve üstünde emekli maaşı alanlar 7 bin 500 TL promosyon ödemesinden faydalanabiliyor.