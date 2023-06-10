İş Bankası'ndan emeklilere yaz sürprizi! Hemen başvuranlara 10.000 TL'yi trink ödeyecek

Emekli vatandaşlar bankaların emekli promosyonlarını merakla araştırıyor. Emekli vatandaşlar en yüksek ödemeyi yapan bankayı tercih etmek isterken İş Bankası güncel tutarlarını paylaştı! Peki diğer bankalar ne kadar ödeme yapacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

EMEKLİ PROMOSYON TUTARLARI GÜNCELLENİYOR

EYT'li vatandaşların başvuru süreçleri devam ederken bankaların promosyon tutarları da güncellenmeye devam ediyor. Bankalar promosyon tutarları konusunda birbirleriyle yarışmaya devam ederken EYT'li vatandaşlar emeklilik hakları ilk tanımlandığı ay ikramiyelerini, fark ödemelerini ve maaşlarını alarak bayram edecek. Bankaların promosyon ödemelerinden emekliler, dul ve yetimler faydalanabilecek. Bankalar emeklilere 10 bin TL'ye varan promosyon ödemesi yapıyor. Emekli promosyonlarından faydalanmak için emekli maaşlarının bankaya taşınması ve üç sene bankalarda kalma taahhüdü verilmesi gerekiyor. Bankaların promosyon tutarları şu şekilde;

-Albarakatürk maaş baremlerine göre 4 bin 500 TL, 5 bin 500 TL, 6 bin TL ve 6 bin 500 TL ödeme yapacak. Aynı zamanda iki otomatik fatura talimatına ek 500 TL, emekli yakınını getiren her müşteri için 500 TL ödeme yapılacak.

-Akbank maaş baremlerine göre 4 bin 200 TL, 4 bin 850 TL, 6 bin 250 TL, 7 bin TL ödeme yanında kredi kartı başvurusu yapan emeklilere 12 boyu 1000 TL harcama sözüne 1.500 chip-para hediyesi verecek.

-Denizbank mobil uygulama üstünden EYT'li vatandaşlara 6 bin TL, 7 bin TL, 9 bin TL ve 10 bin TL ödeme yapacak.

-Fibabank maaş baremine göre 4 bin 500 TL, 5 bin 250 TL, 6 bin 750 TL ve 7 bin 500 TL ödeme yapacak.

-Garanti BBVA maaş baremine göre emeklilere 4 bin 500 TL, 5 bin 250 TL, 6 bin 750 TL, 7 bin 500 TL ödeme yapacak ve kredi kartıyla 500 TL harcama yapanlara 1000 bonus ödenecek.





-Halkbank emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilere 3 bin TL, 3 bin 500 TL, 4 bin 500 TL, 5 bin TL ödeme yapacak.

-ING Bank maaş baremine göre 5 bin 100 TL, 5 bin 950 TL, 7 bin 650 TL ve 8 bin 500 TL ödeme yapacak. Otomatik fatura talimatı veren müşterilere 500, en fazla 1.500 TL ödeme yapılacak.

-İş Bankası maaş baremine göre emekli müşterilere 4 bin 500 TL, 5 bin 250 TL, 6 bin 750 TL ve 7 bin 500 TL ödeme yapacak.

-Kuveyt Türk emekli maaşını bankaya taşıyan ve üç sene bankada kalma taahhüdü veren müşterilere 4 bin 800 TL, 5 bin 600 TL, 7 bin 200 TL ve 8 bin TL ödeme yapacak.

-Şekerbank emekli müşterilerine 3 bin TL, 3 bin 500 TL, 4 bin 500 TL ve 5 bin TL promosyon verecek.

-QNB Finansbank maaş baremine göre emekli müşterilerine 4 bin 800 TL, 5 bin 600 TL, 7 bin 200 TL ve 8 bin TL promosyon ödemesi yapacak ve kredi kartıyla harcamalarda senelik 1200 TL indirim yapılacak.

-TEB emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilere 3 bin TL, 3 bin 500 TL, 4 bin 500 TL ve 5 bin TL promosyon ödemesi yapacak.

-Türkiye Finans emekli müşterilere maaş baremine göre 3 bin 500 TL, 5 bin TL, 6 bin 500 TL ve 7 bin 500 TL promosyon ödemesi yapacak ve emekli yakınını bankaya getiren müşterilere 250 TL ek ödeme yapacak.

-Vakıfbank maaş baremine göre emekli müşterilere 3 bin TL, 3 bin 500 TL, 4 bin 500 TL ve 5 bin TL ödeme yapacak.

-Yapı Kredi emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilere 4 bin 500 TL, 5 bin 250 TL, 6 bin 750 TL, 7 bin 500 TL ödeme yapacak ve aynı zamanda iki otomatik fatura talimatına 250 TL, kart harcamalarına 500 TL ve toplam 750 TL ödeme yapılacak.

-Ziraat Bankası maaş baremine göre emeklilere 3 bin TL, 3 bin 500 TL, 4 bin 500 TL ve 5 bin TL ödeme yapacak.