İşçiler dikkat! Bayram öncesi ek mesai kararı: Günlük 1000 TL üzeri...

Kurban Bayramı'na az bir süre kala sürekli çalışan işçilere sevindirici bir haber geldi. Yeni kolektif iş sözleşmesi çerçevesinde, Kurban Bayramı boyunca yapacakları fazla mesai çalışmalarında önemli bir ücret artışı sağlanacağı duyuruldu. Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla beraber, sürekli çalışan işçilere mesailerinde sevindirici bir haber ulaştı. Yeni yapılan kolektif iş sözleşmesi kapsamında, işçilere Kurban Bayramı süresince yapacakları ek mesai çalışmaları için önemli bir ücret artışı sağlandı. İşte bütün ayrıntılar...



Sürekli çalışan işçilere bayram mesaisinde...



Kurban Bayramı'na az bir süre kala sürekli çalışan işçilere sevindirici bir haber geldi. Yeni yapılan kolektif iş sözleşmesi çerçevesinde, işçilerin Kurban Bayramı süresince yapacakları fazla mesai çalışmalarında önemli bir ücret artışı sağlanacağı duyuruldu.





Öncülüğünü Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı, kamu sektöründe çalışan sürekli işçileri kapsayan kolektif iş sözleşmesi, günlük ücretlerde büyük bir artış sağladı. Cumartesi günleri çalışan işçilerin brüt günlük ücreti 379,12 TL'ye yükseltilirken, net ücret miktarı ise 271,30 TL olarak belirlendi. Ancak, bu artışa ilaveten, Kurban Bayramı gibi milli ve dini bayramlarda çalışacak işçilere özel bir düzenleme yapıldı. Bu özel günlerde çalışacak olan işçilerin günlük ücretleri, yapılan yeni hesaplamalarla biraz daha artırıldı.

Yapılan hesaplamalara göre mesai ücretlerindeki artış şu şekildedir: Vergi dilimlerine göre hesaplanan işçilerin net alacakları miktarlar açıklandı. Kurban Bayramı için yapılan hesaplamalara göre, sürekli işçilerin fazla mesai ücretlerinde önemli bir artış gerçekleşti. %15 vergi diliminde olan işçilerin net ücreti 1.036,61 TL olarak belirlendi. %20 vergi dilimindeki işçiler ise 974,98 TL, %27 vergi dilimine tabi olan işçiler ise 888,87 TL net ücret alacaklar.



Ayrıca, 1 Temmuz tarihi itibarıyla 2023 Kolektif İş Sözleşmesi gereği, işçilerin maaşlarına ve günlük ücretlerine %15 zam yapılacağı da ayrıca duyuruldu.

