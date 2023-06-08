İslam Memiş altını olanlara tavsiyeleri sıraladı! Altın almalı mı satmalı mı? İşte herkesin beklediği o açıklama

Kapalıçarşı'da altın fiyatlarının yükselmesiyle hareketlilik arttı. Yatırımcılar, altın fiyatlarına odaklanarak alım-satım kararı arasında tercih yapmaya çalışıyor. Finans Analisti İslam Memiş, A Haber'de önemli açıklamalar yaptı. Memiş, haziran ayında altın yatırımı yapacak vatandaşlar için bir alım fırsatının öne çıkabileceğini vurguladı.

İşte detaylar..





ALTIN FİYATLARI YÜKSELDİ KAPALIÇARŞI'DA CANLANMA YAŞANIYOR

Finans Analisti İslam Memiş, merak edilen konular hakkında açıklamalarda bulundu. Memiş'in değerlendirmelerine göre, ons altın mevcut durumda 1.960 dolar seviyesinde istikrarlı bir seyir izliyor ve 1.968 dolar seviyesini aşmakta zorluk yaşayabilir. Kısa vadede, ons altında 1.910 dolar seviyesine kadar bir geri çekilme bekleniyor. Memiş, altın için genel bir negatif görünüm sergiliyor. Altın, şu anda dolar endeksine bağımlı olarak yükseliş eğiliminde bulunuyor. Altın fiyatlarının yakın gelecekteki hareketleri, dolar endeksinin performansına bağlı olarak şekillenebilir. Yatırımcılar altın alım-satım kararı verirken, dikkatli ve bilinçli bir şekilde hareket etmeleri önemlidir. Memiş'in açıklamaları, altın yatırımı yapmak isteyen vatandaşlar için bir rehber niteliği taşımaktadır. Ancak, her yatırım kararı gibi altın yatırımı da riskler içermektedir ve bireylerin kendi mali durumlarını dikkate alarak karar vermeleri gerekmektedir.

İşte ayrıntılar...







Gram altın, dolar kurunun desteğiyle yükselişle güne başladı ve şu anda Kapalıçarşı'da 1.380 TL seviyesinde işlem görüyor. Kısa vadede 1.350/1.400 TL aralığını takip etmeye devam ediyoruz.

Altın almalı mı satmalı mı sorusuna Finans Uzmanı İslam Memiş'ten dikkat çekici bir yorum geldi. Memiş, 2023 altın fiyatlarıyla ilgili olarak "Alım fırsatı verebilir" dedi.

Dikkatlerimiz önümüzdeki iki hafta içinde Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklanmış durumda. Eğer Merkez Bankası faiz artırımına giderse, dolar/TL kurunda bir düşüş beklemekteyiz.

Gram altının güne dolar kurundan aldığı destekle yükselişle başlaması, kısa vadede fiyatının 1.350 TL seviyesinin altına düşebileceği ve bu düşüşlerin alım fırsatı sunabileceği beklentisiyle ilgili bir değerlendirme yapıldı. Yaz aylarında ons altının 2.350 dolar seviyesine doğru bir yükseliş potansiyeli olduğu ve gram altının fiyatının da 1.450/1.500 TL civarına yeniden yükselebileceği öngörüldü. Bu nedenle, düğün yapacak olanlar, altın borcu olanlar veya altın yatırımı yapmayı düşünenler için, öngörülen 1.350 TL seviyesinin altına düştüğünde bir alım fırsatı ortaya çıkabileceği belirtildi.

Orta ve uzun vadede ise altın fiyatlarıyla ilgili pozitif bir beklentinin hala devam ettiği ifade edildi. Mevcutta altın bulunan vatandaşların aceleci bir şekilde satış yapmaması önerildi. Bankalar arasındaki alım-satım farkının geniş olduğu ancak önümüzdeki haftalarda normalleşeceği düşünüldü. Bu nedenle, bu dönemde altın almanın daha karlı olabileceği ve altın almak isteyenlerin biraz beklemelerinin daha doğru olabileceği ifade edildi. Son olarak, Merkez Bankası'nın faiz kararının görülmesinin de önemli olduğu belirtildi.