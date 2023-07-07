İslam, Memiş altının 1800 TL zirvesi için tarih bildirdi!

Altın ve finans piyasası uzmanı İslam Memiş, yatırımcıların dikkatini çekecek çok önemli açıklamalarda bulundu. Borsada beklenen "yabancı yatırımcı" hareketliliği için farklı senaryolar öngören Memiş, ayrıca doların geleceğinin potansiyel yükseliş ve düşüş eğilimini de değerlendirdi. Ün lü finans uzmanı aynı zamanda gram altın almak için iyi bir zaman olarak kaydedilen 1800 seviyesini de tahmin etti.

Memiş, öncelikle borsa ve döviz kurlarına ilişkin değerlendirmesinde, borsa puanının 5900 seviyelerinde olduğunu belirterek, "Gün içinde kar satışı gördük. 5890'a kadar geriledi. Al tepkisi ile buradan da yükselişini sürdürüyor." stokta yok, 5470'e kadar beklenmesini tercih ederim. 5770 test edildiğinde yeniden yorumlamak gerekir. Belki buradan %50 alabilirim. Borsa yatırımcıları TL'yi izliyor ve rekorları konuşuyor. Borsayı sadece TL değil dolar olarak da takip etmek lazım.. Çok basit. Dolar başına endeks. Dolar karşısında değerini göreceksiniz. Dolar karşısında değer hala ucuz” dedi.

“EYLÜL AYINDA BÜYÜK ARTIŞ GÖREBİLİRİZ”

"Eylül ayı itibariyle yabancı yatırımcı sayısının yüzde 35'ini görebiliriz tahminin var.. Dolar bazlı endeks ucuz diyebilirim. Bu da yabancı olan yatırımcıları çekiyor. Eylül'de ciddi yükselişler görebiliriz ama TL bazında hala bekliyorum."

DÖVİZ YATIRIMI YAPILIR MI?

"Dolar mı alalım? Hayır. Döviz alınır dolar değil, euro olabilir.. Euro dolar paritesi 1.0874'te çünkü hala zayıf. Çünkü bu seviyeleri kastediyorum ve 1.15 olarak tahmin ettiğim seviyeler. bu yılın ikinci yarısında döviz yatırımı olacaksa bunun adı bu, euro üzerinden olsun diyorum. Emin ol. Dolar 28 iken euroda 30 liranın üzerinde fiyatlar görebiliriz. Peki elimde TL var döviz alayım mı? Ben beklemeyi tercih ederim. Beklemek aynı zamanda bir yatırımdır. Ya dolar değer kaybederse? İyi bir yatırımcı olabilirsin ama şu anda satın alınabilir olduğunu düşünmüyorum."

GRAM CİNSİNDEN ALTIN ​​TAHMİNİ

İslam Memiş de gram altının alma zamanını açıklarken ons altına ilişkin yükseliş tahminleri dikkat çekti ve gram cinsinden maksimum ve minimumlara ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Altının ons fiyatı 1925 dolardır. 1920-1935 dolar aralığı devam etmekte.. ABD tarım dışı bordro verileri Cuma günü açıklanacak. Açıklama yapıldığında yukarı yön hareketlerin devam edeceği söylendi ancak kısa vadede Temmuz ayında 1860-1960 dolar aralığına sadık kalacağımı söyledim. 1960 test edildi ama sanırım ons fiyatı oradan geri gidecek.

Serbest piyasada Altın TL 1622 - 1632 seviyelerinde.. Bu bant genişlikleri içinde gezinmeye devam eder. Üstte 1700-1800 rakamlar var ama yine aşağıda ise 1550, 1450 lira seviyeler var. Yılın ikinci yarısına göbek hizasında başladık. Dolar kurunda 24 lirayı göreceğiz ki yeniden bağlanalım. Kabul edilebilir mi? Sabırla beklemenin en iyisi olduğunu söyleyebilirim."