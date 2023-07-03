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İslam Memiş bankada parası olanlara seslendi! Hemen bunu yapın: Hükümetten bilgi var...

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İslam Memiş bankada parası olanlara seslendi! Hemen bunu yapın: Hükümetten bilgi var...
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, bankacılık sektöründe hissesi olanlara önemli uyarılarda bulundu ve dikkat çekici bir yorumda bulundu. Memiş, "Eğer bankacılık krizi yaşanırsa, hükümetin müdahale etmeyeceği" konusunda uyarılarda bulundu. İşte detaylar...

Bankacılık sektöründe hisseleri bulunan yatırımcıları uyaran Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, finansal piyasalardaki risklere karşı dikkatli olunması gerektiği çağrısında bulundu. Memiş, bankacılık sektöründe beklenen bir krizin yaklaşmakta olduğunu ve yatırımcıların bu konuda tedbirli olmalarının önemli olduğunu vurguladı.

Son dönemde finansal piyasalarda yaşanan belirsizlikler ve dalgalanmalar, bankacılık sektöründe bazı endişelere neden olmuştur. İslam Memiş, uzun yıllardır sektörü takip eden bir uzman olarak, mevcut durumun dikkatlice değerlendirilmesi gerektiğine işaret etti. Bankacılık sektörünün, ekonomik gelişmelerden doğrudan etkilendiği ve dolayısıyla herhangi bir olumsuzluk durumunda sarsılabileceği bilinmektedir.

İSLAM MEMİŞ YATIRIMCILARIN HAZIRLIKLI OLMASI GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİ

islam memiş

İslam Memiş, ABD'nin büyük bankalarının Fed'in stres testini geçip geçmediğinin açıklanacağına dikkat çekti. Özellikle Credit Suisse'in iflası ve UBS tarafından satın alınması gibi olayların, küresel piyasalar açısından takip edilmesi gereken bir süreç olduğunu vurguladı. Memiş, bu test sonuçlarının piyasalar kapandıktan sonra açıklanacağını ifade etti.

Bankacılık krizlerinin yaşanması durumunda hükümetin müdahale etmeme ihtimaline de değinen Memiş, ABD'de zayıf sermayeli şirketlerin ayıklanmasının istendiğini belirtti. Yüksek ve değişken faiz oranlarıyla birlikte mortgage kredilerinin ödenmesinde sorunlar yaşandığını ifade etti.

Memiş, küresel finansal piyasalardaki durumun iyi olmadığını ve en küçük bir haber karşısında yatırımcıların ürktüğünü, bu durumun da satış baskısı yarattığını belirtti. Mortgage ve bankacılık krizlerinin bu yılın kaçınılmaz sorunları olduğunu vurgulayan Memiş, yatırımcıların risklere karşı hazırlıklı olmaları gerektiğini söyledi.

Uzman, yatırımcıların borsa pozisyonlarında yüzde 100 oranında bulunmamaları gerektiğini ve sert düşüşlere karşı ortalama maliyeti düşürmek için yüzde 25 nakit tutmalarının önemli olduğunu belirtti. Küresel borsalarda ikinci yarıda sert satışlar yaşanabileceğine dikkat çeken Memiş, bu nedenle bankacılık sektöründe hissesi olanların dikkatli olmaları gerektiğini ifade etti.

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