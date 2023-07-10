  1. Anasayfa

  2. Ekonomi

  3. İslam Memiş elinde TL'si olanlara seslendi! Parasını buna yatıran kazanacak

İslam Memiş elinde TL'si olanlara seslendi! Parasını buna yatıran kazanacak

Yayınlanma:
İslam Memiş elinde TL'si olanlara seslendi! Parasını buna yatıran kazanacak
Birikmiş parası olanların tasarruf ve birikim yapmak için her yazdığı yazıyı sıkı şekilde takip ettikleri Ünlü ekonomist İslam Memiş durulmayan piyasalar için vatandaşlara uyarılarda bulundu. İşte detaylar…

Yastık altında parası olanların yakından takip ettiği ve her yaptığı açıklamayı çok dikkatli şekilde dinlediği ünlü ekonomist İslam Memiş yeni yatırım tüyoları verdi. Detaylar haberimizde…

banka

ALTINI DOLARI UNUTTURAN YATIRIM! İSLAM MEMİŞ PARANIZI BUNA YATIRIN DİYEREK DUYURDU

İslam Memiş, yatırım aracı olarak altın ve doları tercih edenlere uyarıda bulundu. Uzman isim dolar yerine euro almanın daha doğru olduğuna dair şaşırtan bir yorum geldi.

Altın ve para piyasası uzmanı İslam Memiş, borsadaki yabancı yatırımcıları değerlendirerek doların yükseliş ve düşüş potansiyeli ışığında hedeflerini sıraladı. İlk tahmin olarak Memiş, altının gram seviyesinin1.800'lere ulaşacağını söyledi.

YATIRIM ARACI NE OLMALI?

Yatırım olarak dolar mı satın alınır mı? sorusun cevap arayana vatandaşlara uzman isimden yanıt gecikmedi. Euro-dolar paritesi 1.0874 ama dolar yerine euro alınması gerektiğini vurguladı. Yılın ikinci yarısında ise 1.15'in standart olarak benimseneceği ve yatırım için kullanılacak dövizin euro olacağı açıklandı.

Dolar 28 TL ise euro 30 TL'dir. Bu durumda TL tutan kişilere doların düşeceği tahmin edilene kadar beklemeleri söylendi.

Bir ons altının fiyatı 1925 dolar, ancak 1920-1935 aralığında olması bekleniyor. Eğilimin yönünü belirleyecek olan Cuma günü ABD tarım dışı istihdam verilerini sabırsızlıkla bekliyoruz.

Memiş, Temmuz ayında 1.860-1.960 dolar aralığını takip edeceğini ve daha fazla düşüş olacağını söyledi.

TL piyasasında gram altın 1622-1632 seviyelerinde. Bu yılın ikinci yarısında değer kaybı başladı ve dolar kurunun 24 lira olduğu söylendi. Ardından TL tutanların sabırsız ve sabırlı olmaları gerektiği konusunda bir uyarı verildi. 

Ekonomi
Cebinizde 200 TL'lik banknot varsa kontrol edin! Resmen rekor kırıldı
Cebinizde 200 TL'lik banknot varsa kontrol edin! Resmen rekor kırıldı
7500 TL emekli maaşı alanlar dikkat! Yüzde 25 zamlı yeni maaşlarınız belli oldu
7500 TL emekli maaşı alanlar dikkat! Yüzde 25 zamlı yeni maaşlarınız belli oldu
Engelli ve yaşlı maaşlarına zam yapıldı! Aile Bakanlığı duyurdu: 2 bin TL'yi aştı
Engelli ve yaşlı maaşlarına zam yapıldı! Aile Bakanlığı duyurdu: 2 bin TL'yi aştı
Damacana ve pet şişe sulara olay zam! Artık ne 50 ne de 100 TL olacak
Damacana ve pet şişe sulara olay zam! Artık ne 50 ne de 100 TL olacak
Ekmek fiyatlarıyla ilgili flaş gelişme! İstanbul Valiliği az önce duyurdu
Ekmek fiyatlarıyla ilgili flaş gelişme! İstanbul Valiliği az önce duyurdu
Altın almak için sons şans kapıyı çalacak! Uzmanlar rekor öncesi son alım tarihini verdi
Altın almak için sons şans kapıyı çalacak! Uzmanlar rekor öncesi son alım tarihini verdi
Otomobil almak isteyenlere kara haber ulaştı! Fiyatlara dev zam: KDV tokadı atıldı
Otomobil almak isteyenlere kara haber ulaştı! Fiyatlara dev zam: KDV tokadı atıldı