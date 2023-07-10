İslam Memiş elinde TL'si olanlara seslendi! Parasını buna yatıran kazanacak

Yastık altında parası olanların yakından takip ettiği ve her yaptığı açıklamayı çok dikkatli şekilde dinlediği ünlü ekonomist İslam Memiş yeni yatırım tüyoları verdi. Detaylar haberimizde…







ALTINI DOLARI UNUTTURAN YATIRIM! İSLAM MEMİŞ PARANIZI BUNA YATIRIN DİYEREK DUYURDU

İslam Memiş, yatırım aracı olarak altın ve doları tercih edenlere uyarıda bulundu. Uzman isim dolar yerine euro almanın daha doğru olduğuna dair şaşırtan bir yorum geldi.

Altın ve para piyasası uzmanı İslam Memiş, borsadaki yabancı yatırımcıları değerlendirerek doların yükseliş ve düşüş potansiyeli ışığında hedeflerini sıraladı. İlk tahmin olarak Memiş, altının gram seviyesinin1.800'lere ulaşacağını söyledi.

YATIRIM ARACI NE OLMALI?

Yatırım olarak dolar mı satın alınır mı? sorusun cevap arayana vatandaşlara uzman isimden yanıt gecikmedi. Euro-dolar paritesi 1.0874 ama dolar yerine euro alınması gerektiğini vurguladı. Yılın ikinci yarısında ise 1.15'in standart olarak benimseneceği ve yatırım için kullanılacak dövizin euro olacağı açıklandı.

Dolar 28 TL ise euro 30 TL'dir. Bu durumda TL tutan kişilere doların düşeceği tahmin edilene kadar beklemeleri söylendi.

Bir ons altının fiyatı 1925 dolar, ancak 1920-1935 aralığında olması bekleniyor. Eğilimin yönünü belirleyecek olan Cuma günü ABD tarım dışı istihdam verilerini sabırsızlıkla bekliyoruz.

Memiş, Temmuz ayında 1.860-1.960 dolar aralığını takip edeceğini ve daha fazla düşüş olacağını söyledi.

TL piyasasında gram altın 1622-1632 seviyelerinde. Bu yılın ikinci yarısında değer kaybı başladı ve dolar kurunun 24 lira olduğu söylendi. Ardından TL tutanların sabırsız ve sabırlı olmaları gerektiği konusunda bir uyarı verildi.

