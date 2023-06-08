İslam Memiş tam 12'den vurdu! Dolar, altın rafa kalktı: Yeni gözdesi bu oldu

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, bugünkü yazısında Haziran ayında piyasalarda neler olabileceğini açıkladı. Öncelikle, iç piyasalardaki bazı gelişmelere dikkat çekti. Resmi kur ile serbest piyasa kurları arasındaki makasın kapanmasıyla birlikte tek bir kur sistemi benimsenmiştir. Ayrıca, gram altın tarafında da serbest piyasa fiyatlarına yaklaşma eğilimi gözlenmektedir.

HAZİRAN AYINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN ÖNEMLİ NOKTA...





Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in göreve başlamasıyla birlikte piyasalarda hareketlilik yaşanmıştır. BİST 100 endeksi 5 bin 439 puana yükselerek rekor kırmıştır. Ancak, dolar kurunda kısa vadeli yükseliş trendi gözlenmektedir. Bu durumu destekleyen üç faktör bulunmaktadır: EUR/USD paritesi 1,0667 seviyesine gerilemiştir, dolar endeksi 104 seviyesinin üzerinde tutunmayı sürdürmektedir ve baskılanan döviz kuru serbest bırakılmıştır.

Memiş, fiyatların mevcut seviyelerine bakarak düşüş beklentisi içinde olanların yanılabileceğini belirtmektedir. Ayrıca, kısa vadede borsada yükseliş beklentisi olanların da yanılma ihtimaline dikkat çekmektedir. Emtialar, özellikle ons tarafında gerileme beklentisi içinde olanların da yanılabileceğini ifade etmektedir.

Haziran ayında dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) iki hafta sonra faiz kararını açıklayacak olmasıdır. Bu nedenle, piyasaların TCMB'ye odaklanacağını ve erken bir toplantı kararı alınabileceğini belirtmektedir.

Genel olarak, İslam Memiş, Haziran ayında piyasalarda belirli risklerin bulunduğunu ve dikkatli olunması gerektiğini vurgulamaktadır. Ancak, belirli fiyat seviyelerini tahmin etmek için spesifik rakamlar vermek yerine genel bir değerlendirme yapmaktadır.