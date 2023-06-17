İslam Memiş tüm bilinenleri unutturdu! Dolar ve altının kaderini açıkladı: İşte yeni rota

Altın ve dolar hareketliliği devam ederken yatırımcı yükselişin sürüp sürmeyeceğini araştırıyor. Peki altın ya da dolar fiyatlarındaki yükseliş devam edecek mi? İslam Memiş piyasa ile ilgili altın değerinde yorumlar yaptı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

İSLAM MEMİŞ ÖNEMLİ TAHMİNLERDE BULUNDU

Yatırımcılar ve vatandaşlar uzman isimlerin altın ve dolar piyasası ile ilgili yaptığı yorumları merakla araştırıyor. İslam Memiş'in tahminleri ve yorumları sosyal medyanın gündeminde! FED kararı sonrasında piyasa hareketliliği de sabit kaldı. FED toplantısı sonrasında 15 ay sonra ilk kez faiz artırımı kararı gelmedi ve fiyatlarda sabit kalındı. FED kararı sonrası faiz oranı yüzde 5.25'e sabitlenmiş oldu. İslam Memiş FED kararı sonrasında yaşanan piyasa hareketliliği ve yakın gelecekte dolar ve altın tahminlerini yatırımcı ve vatandaşla paylaştı. İslam Memiş güncel piyasa ile ilgili şu yorumları yaptı; 'ABD FED kararı açıklandı. Faizler sabit kaldı. 15 ay ara sonrasında FED Başkanı'ndan şahin gibi bir açıklama bekliyordum ve o açıklama geldi. Kapılar açık kaldı. Bu sene sonuna kadar faizlerde bir değişiklik yapılacağını düşünmüyorum. Merkez Bankası önümüzdeki hafta faiz kararını açıklayacak. Benbir faiz artırımı bekliyorum. Haizran ayı planına sadık kalacağız, yol haritamızda bir değişim yok. Borsa İstanbul endeksinin 5416 puan ve yüzde 1 tepki alımıyla yoluna devam ettiğini görüyoruz. 5700 puan ile ilgili uyarılarım vardı. Ben kişisel olarak 4950 puan seviyelerini beliyordum ve bekleyişim devam ediyor. Borsa tarafında orta ve uzun vade için 6000 puan ve üstündeki rakamlar bekleniyor. Dolar kuru 23.67 TL seviyelerine yükseldi. Dolar yükselişinin kalıcı olacağını düşünmüyorum. Önümüzdeki haftayı bekliyoruz.





Önümüzdeki hafta bu güçlü duruşu koruyan bir kur olabilir. Faiz artırımı beklendiği için bir geri çekilme de olabilir. Özellikle dolar kurunun ilk olarak 22 TL, sonra 21.80 TL seviyelerine düşeceğini bekliyorum. Tahminlerim değişmedi. Zaten 23.12 seviyesinde çıkış yaptım. Euro TL kuru 25.67 TL seviyelerine yükseldi. Dolar paritesi 1.08 seviyelerinde deevam ediyor. Bu yaz Euro Dolar paritesinde 1.15 seviyesi bekleniyor, yol haritasında bir değişiklik yok. Ben güncel değerlerden hiç korkmuyorum. Dolar alacağım diyen kişilere Euro'nun daha ucuz olduğunu söyleyeyim. ONS altın 1931 dolar seviyelerine yükseldi ve güncel olarak 1928 dolara düştü. Bu düşüş yaşandı. 1910 dolar seviyesi bekleniyor. Burada 10-15 dolarlık bir şaşma olabilir. Elinde doları olan yatırımcı bu fırsatı kaçırmasın. Sene içinde 2 bin dolar seviyelerini bekliyorum. Bu sebeple ONS altın beklentisi 1928-1918 dolar seviyesinde olsa da önemli değil. Bu seviyelere 1970 seviyelerinden geldi ONS altın.. Bu yüzden düşüş trendi başladı. Gram altın Kapalıçarşı'da güncel olarak 1475 TL seviyesinde. 1515 TL'den buralara düşüldü. 30 dolarlık bir düşüş var. Gram altında 1481-1482 TL seviyelerinden varlıklarımı bozdurdum. Bu sebeple satılan gram altınları 1476 TL olarak fiziki şekilde alabiliyoruz. Kârıyla alınabilir yani ama almadık. Almak isteyen ve pişman oılan varda 1481 TL'den sattın, 1476 TL'ye yerine koyuyorsun. 5 TL kâr var. Korkma kardeşim al koy tekrar yerine. Korkusu olan bu trene binmesin, yatırım yapmak cesaret isteyen iş.'