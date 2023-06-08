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İslam Memiş'ten rekor artış sonrası yatırımcılara 'Aman dikkat' uyarısı: Dolar da, altın da.. Bu ay...!

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İslam Memiş'ten rekor artış sonrası yatırımcılara 'Aman dikkat' uyarısı: Dolar da, altın da.. Bu ay...!
Dolar ne kadar, altının fiyatı ne kadar oldu bu sorular dünkü piyasa dalgalanmasının ardından yatırımcıların en çok merak ettiği konular. Dün yüzde 7'den fazla yükselen USD/TL bugün 23.50'yi geçti. Ons altın için sakin bir haftanın ardından kur dalgalanmaları gram altın fiyatlarını rekor seviyelere taşıdı. Ons tahmini aşağı yönlü revize edildi, ancak piyasa uzmanı İslam Memiş hem doların hem de altının "bu ay keskin bir düşüş beklediğini" söyledi.

Dün USD/TL kuru ve altın fiyatı için tarihinde en hareketli günlerinden birisini yaşadı. Küresel piyasalarda altının ons fiyatı yüzde 0,20 oranında düşerken, yeni Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ekonomi liderliğinde kurların yükselmesiyle başta altın olmak kaydıyla değerli metallerin dolar bazında fiyatı yükseldi.

DOLAR KURUNDA YÜZDE 7’DEN FAZLA ARTIŞ

Türk lirası Çarşamba günü ABD dolarının karşısında rekor bir düşüş yaşadı ve döviz kuru %7,2'den fazla artarak 23 liranın üzerine çıktı. Dün 23,24 dolardan kapanan USD/TL, rekor kırmaya devam ederek bu sabah 23,56 TL'ye ulaştı. Euro/TL kuru 25,57'ye yükseldi.

"Gram Altın Fiyatları Rekor Seviyelere Ulaştı"

İslam Memiş'ten rekor artış sonrası yatırımcılara 'Aman dikkat' uyarısı

Yaklaşan Federal Rezerv (Fed) faiz oranı toplantısı öncesinde, piyasadaki durgunluk nedeniyle ons altın fiyatları 1.960$ seviyelerinde durgun bir hafta geçirirken, gram altın fiyatları dolar kurunun desteğiyle yeni rekor seviyelere tırmanıyor. 1.467 lira. Altın gram fiyatları bu sabah 1.459 liralara kadar yüksleme yaşadı.

ALTIN ​​FİYATI TAHMİNİ

Citi Research, bugün yayınladığı bir raporda kısa vadeli hedefini bir ons altına indirdi. 0-3 aylık alt ons hedefi 2.100$'dan 1.915$'a revize edildi. Üç ila altı aylık bir dönemde fiyatların ons başına 2 bin doların üzerine çıkacağını tahmin eden Citi, makroekonomik ortamın 12 aylık süreçte altın için olumlu olacağını savunuyor.

Citi, altının yıl sonu ve 2024'ün ilk yarısında ons başına 2.200 doları görebileceğine dikkat çekiyor. Citi ayrıca 2024 yılına kadar ortalama fiyatın ons başına 2.000 doların üzerine çıkacağını tahmin ediyor.

İSLAM MEMİŞ’TEN DOLAR YORUMU

Altın ve para piyasası uzmanı İslam Memiş, “Dolar kuru, genel kur ve altın fiyatının bu ay hızla düşmesini bekliyorum. Özellikle cari döviz kuru öncesi özellikle sosyal ağlardaki farkındalıkla birlikte insanlar korku ve panikle sarraflara ve kuyumculara giderse başka yerlerden alırsa para kaybeder bu" diyerek yatırımcıları uyardı.

Memiş, konuşmasında ayrıca “Hatırlarsanız bu uyarıları bir ay önce almıştık, güçlü dolarla ilgili birçok uyarımız olmuştu. Uzman, "Bugün yine bir şok fiyatımız var, Maliye Bakanlığı ve Merkez Bankası herhangi bir açıklama yapmadan, mevcut durumda korku ve panikle satın alırken bunun kesinlikle yanlış bir karar olduğu söylenebilir." ifadelerini de kullandı.

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