  1. Anasayfa

  2. Ekonomi

  3. İstanbul Kapalıçarşı'da Dolar ve Euro Fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da Dolar ve Euro Fiyatları

Yayınlanma:
İstanbul Kapalıçarşı'da Dolar ve Euro Fiyatları
İstanbul Kapalıçarşı'da dolar ve euro fiyatları güncellenmiştir. Dolar 25,9750 liradan dahil edilirken, euro 28,30 liradan dahil edilmektedir. Satış fiyatları ise dolar için 25,9770 lira, euro için ise 28,3020 lira olarak belirlenmiştir. Son kapanışta dolar 25,94 liradan, euro ise 28,31 liradan satılmıştı.

Dolar ve Euro Fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da dolar 25,9750 liradan dahil edilirken, euro 28,30 liradan dahil ediliyor. Satış fiyatları ise dolar için 25,9770 lira, euro için ise 28,3020 lira olarak belirlenmiştir. Son kapanışta dolar 25,94 liradan, euro ise 28,31 liradan satılmıştı.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Ekonomi
500 TL'lik banknotlarda flaş detay! Geldi gelecek denirken tasarımı ortaya çıktı
500 TL'lik banknotlarda flaş detay! Geldi gelecek denirken tasarımı ortaya çıktı
Brent Petrolün Fiyatı Yükselişini Sürdürüyor
Brent Petrolün Fiyatı Yükselişini Sürdürüyor
Bu araçlarda ÖTV yok, MTV yok! Fiat'ın iki modeli 400 bin TL altı fiyata satılacak
Bu araçlarda ÖTV yok, MTV yok! Fiat'ın iki modeli 400 bin TL altı fiyata satılacak
Temmuz gelmeden başvuran yüksek maaşı kapacak! SGK'dan flaş duyuru: Dilekçeleri hazırlayın
Temmuz gelmeden başvuran yüksek maaşı kapacak! SGK'dan flaş duyuru: Dilekçeleri hazırlayın
Kuyumcularda iğne atsan yere düşmüyor! Yeni tahmin geldi: Bakın yıl sonunda gram altın kaç TL olacak
Kuyumcularda iğne atsan yere düşmüyor! Yeni tahmin geldi: Bakın yıl sonunda gram altın kaç TL olacak
Emekli ve memurların sonunda yüzü gülecek! 7500 TL'lik maaşları unutun: İşte zamlı Temmuz maaşları
Emekli ve memurların sonunda yüzü gülecek! 7500 TL'lik maaşları unutun: İşte zamlı Temmuz maaşları
Asgari ücret zammı sonrası harekete geçtiler! Sitede oturanlara kötü haber: Yüzde 34 zam yolda
Asgari ücret zammı sonrası harekete geçtiler! Sitede oturanlara kötü haber: Yüzde 34 zam yolda