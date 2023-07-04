İstanbul Kapalıçarşı'da Dolar ve Euro Fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da dolar ve euro fiyatları güncellenmiştir. Dolar 25,9750 liradan dahil edilirken, euro 28,30 liradan dahil edilmektedir. Satış fiyatları ise dolar için 25,9770 lira, euro için ise 28,3020 lira olarak belirlenmiştir. Son kapanışta dolar 25,94 liradan, euro ise 28,31 liradan satılmıştı.