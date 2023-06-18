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İstanbul'da yaşayanlara müjde! Her ay 700 TL yardım yapılacak: İBB duyurdu

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İstanbul'da yaşayanlara müjde! Her ay 700 TL yardım yapılacak: İBB duyurdu
İstanbullu vatandaşların yüzü gülmeye devam ediyor! İmamoğlu sözlerini tuttu! Tüm detaylar haberimizde.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbullu vatandaşlara verdikleri sözleri yerine getirmeye başladı. Peki hangi ödemeler hesaplara geçti? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

İMAMOĞLU SÖZÜNÜ TUTTU

Seçim sürecinin sona ermesinin ardından CHP Genel Başkanı olması iddialarıyla gündemden düşmeyen Ekrem İmamoğlu Büyükşehir Belediyesi çalışmalarına da devam ediyor. Edinilen son bilgilere göre şehirde yaşayan hak sahiplerinin sosyal yardım ve destek ödemeleri başlatıldı. İhtiyaç sahibi vatandaşların İstanbulkartlarına her ay 700 TL, senelik 8 bin 400 TL ödeme yapılıyor. 

Ekrem İmamoğlu Destek Ödemelerini Yatırdı

İstanbulkart üzerinden yapılan ödemeler gıda, süt, nakit ihtiyaçları için veriliyor. İstanbulkartı ilk alan kişilerin ilk ay hesaplarına 400 TL yükleme yapılıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi sosyal yardım kart limiti ilk ay 400 TL'den sonrasında 500, 600, 700 TL'ye yükseliyor. Senelik olarak ihtiyaç sahiplerine toplam 8 bin 400 TL ödeme yapılmış oluyor. Sosyal yardım için kart limitleri hanelerde yaşayan kişi sayısına göre düzenleniyor. Yardım kartları vatandaşlara ulaştıktan sonra her ayın 1. günü ödemeler yükleniyor. Sosyal yardım birimleri her ay vatandaşların evini ziyaret ederek ek ihtiyaçlar olup olmadığını ve çocukların durumlarını gözlemliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi sosyal destek kartı ile ilgili limit sorgulama ve ödemelerin yatıp yatmadığını öğrenme işlemleri https://www.istanbulkart.istanbul/istanbulkart-mobil internet sitesi üzerinden ya da mobil uygulama üzerinden yapılabiliyor. 

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