İstanbullu vatandaşlara kötü haber! Ekmeğe büyük zam geliyor: Artık büyük fiyattan satılacak

Vatandaş seçim sonrasında temel gıda ürünlerine zam beklerken moralleri bozacak ilk haber ekmek için verildi. Peki İstanbul'da ekmeğe ne kadar zam yapıldı? Yeni fiyatlar nasıl? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ZAMLI EKMEK FİYATLARI

Vatandaş merakla ekmeğe yapılacak zamları araştırmaya devam ederken zam sinyalleri verilse de net olarak zam yapılıp yapılmayacağı ile ilgili bir bilgi gelmedi. Ekmek Üreticileri Sendika Başkanı Cihan Kolivar ekmek fiyatları ile ilgili şu açıklamaları yaptı; 'Zam yapmak için geç bile kalındı. Asgari ücret artıyor, sigorta primleri artıyor. 260-280 gram arası ekmeğin 10 TL olması gerekiyor.





Piyasada bir bozukluk yok, 1-2 TL zam bitti, fırıncının kazanacağı miktarda zam yapılması gerekiyor. Belli aralıklarda yapılması gerekiyor. Haziran ayından itibaren fırıncının ve işçinin mağdur olmaması için ekmeğin 10 TL yapılması kesinlikle gerekiyor. Bizi yönetenler ilçelerde ekmek fiyatı aynı olsun diyor. Beşiktaş, Sarıyer, Şişli de bir fırın kirası 60-70 bin TL iken; Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa'da fırınların kirası 15 bin TL. Bu ilçede ekmek fiyatı aynı nasıl olsun? Burada yaşayan insanların alım güçleri aynı mı? Çalışan işçi farklı para istiyor, kiralar farklı şekilde geliyor.'