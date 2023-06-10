Kadınlara devletten yardım müjdesi! O şartla aylık 1.869 TL maaş bağlanacak

Aile Bakanlığı, düşük gelirli ailelere yönelik destek ödemelerini devam ettirme kararı aldı ve bu ödemelerin ev hanımlarını da kapsayacağını duyurdu. Özellikle maddi yardıma ihtiyaç duyan ev hanımlarının bu destek ödemelerine büyük ilgi gösterdiği ifade edilmektedir. Aile Bakanlığı, çalışmayan ev hanımlarının dul ve yetim aylığı alabilmeleri için düzenli bir destek ödemesi sunarak, onların yaşam standartlarını iyileştirmeyi ve ekonomik zorluklarla mücadelelerine yardımcı olmayı amaçladığını açıkladı.

Bu önemli adım, Aile Bakanlığı'nın dar gelirli ailelere yönelik sosyal yardım programlarını genişletme ve daha kapsayıcı hale getirme çabalarının bir parçasıdır. Ev hanımlarının da ekonomik destekten faydalanabilmesi, ailelerin ekonomik güvencesini sağlama ve sosyal adaleti artırma hedeflerini desteklemektedir.



AYLIK 1.870 TÜRK LİRASI DESTEK DEVLETTEN





Eğer sigortalı olarak çalışan bir eş vefat ederse ve geride kalan eş veya çocuk bulunmazsa, anne veya babaya maaş bağlanabilmektedir. Yasal düzenlemelere göre, alınan son maaşın bir kısmı dul eşe bağlanırken, eğer dul eş çalışıyorsa bu oran farklılık gösterebilmektedir. Ayrıca, birden fazla yetim çocuğun varlığı durumunda, maaşın bir kısmı dul eşe ve yetim çocuklara da ayrılmaktadır.

Aile Bakanlığı'nın destek ödemeleri konusunda yaptığı son düzenlemelerle birlikte, destek ödemesi miktarlarına zam yapıldığı ve özellikle kadınlara yönelik desteklerin artırıldığı belirtilmektedir. 2023 yılı Ocak ayındaki zamdan sonra, en düşük emekli maaşının 5.500 Türk Lirası olduğu ifade edilmiştir. Bu doğrultuda yapılan hesaplamalara göre, destek ödemeleri %25 diliminde 1.375 Türk Lirası, %50 diliminde 2.750 Türk Lirası ve %75 diliminde ise 4.125 Türk Lirası şeklinde gerçekleştirilmektedir.

Ancak, daha sonraki zam oranlarıyla birlikte destek ödemesi miktarının 7.500 Türk Lirası'na yükseldiği belirtilmiştir. Bu zam kapsamında, aylık olarak 1.870 Türk Lirası ödeme yapılmaktadır.

Üniversite öğrencileri, destek ödemelerinden 25 yaşına kadar faydalanabilmektedir. Erkek çocuklar 18 yaşına kadar destek alırken, kız çocuklarının evlenmedikleri sürece ömür boyu bu haktan yararlanabileceği ifade edilmektedir. Sigortalı bir babanın evli kızı, babasının ölümü durumunda boşandığı anda yetim maaşı alma hakkına sahiptir.