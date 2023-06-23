Kahvaltıların tadı kaçtı! Simit fiyatlarına büyük zam: Artık adedi bu fiyat olacak

Simit fiyatlarında Aydın'da bir artış yaşandı ve Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından alınan kararla 200 gram ekmek ve 100 gram simit fiyatları 5 liradan 7 liraya yükseltildi. AYESOB Başkanı Muhammet Ali Künkçü, fiyat artışının esnaf ve vatandaşların durumunu göz önünde bulundurarak yapıldığını belirtti. Ekmek ve simit üretim maliyetlerinin yılbaşından bu yana arttığını söyleyen Künkçü, artışı hem fırıncı esnafın hem de vatandaşların iyiliği için gerçekleştirdiklerini ifade etti. İşte detaylar...





SİMİT FİYATLARINDA YAŞANAN ARTIŞ

Aydın'da simit fiyatlarına zam geldi! Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından alınan kararla, 200 gram ekmek ve 100 gram simit fiyatları 5 liradan 7 liraya yükseltildi. Bu kararı açıklayan AYESOB Başkanı Muhammet Ali Künkçü, fiyat artışının esnaf ve vatandaşların durumunu göz önünde bulundurularak yapıldığını vurguladı. İşte ayrıntılar...





Künkçü, ekmek ve simit üretim maliyetlerinin yılbaşından bu yana arttığını belirtti. Bu nedenle, hem fırıncı esnafların hem de vatandaşların durumunu düşünerek bu artışı gerçekleştirdiklerini ifade etti. Fırıncılar, maliyetlerin yükselmesi ve kar marjlarının azalması sebebiyle zam yapmak zorunda kaldıklarını dile getirdi.



Bu zam kararıyla birlikte simit almak isteyen Aydınlılar, daha yüksek bir fiyatla karşılaşacaklar. Ancak AYESOB Başkanı, bu kararın esnafın ve vatandaşların çıkarları doğrultusunda alındığını vurgulayarak, fiyat artışının kaçınılmaz olduğunu belirtti.

Simit fiyatlarındaki bu artış, Aydın'da birçok kişinin günlük hayatını etkileyecek bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Vatandaşlar, daha fazla ödeme yapmak zorunda kalmaktan dolayı memnuniyetsizliklerini dile getirebilirler. Ancak AYESOB Başkanı'nın açıklamalarına göre, bu zam kararı esnafın sürdürülebilirliğini ve kaliteli hizmet sunabilme imkanını sağlamayı amaçlamaktadır.

Sonuç olarak, Aydın'da simit fiyatlarının 5 liradan 7 liraya yükseltilmesiyle birlikte hem fırıncı esnafın hem de vatandaşların durumu göz önünde bulundurulmuştur. Fırıncılar, artan maliyetleri karşılamak için fiyatlarına zam yapmak durumunda kalmışlardır. Bu kararın Aydın'daki günlük hayatı etkileyeceği ve vatandaşların daha fazla ödeme yapmak zorunda kalacakları gözlemlenebilir.