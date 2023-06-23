  1. Anasayfa

  2. Ekonomi

  3. Kahvaltıların tadı kaçtı! Simit fiyatlarına büyük zam: Artık adedi bu fiyat olacak

Kahvaltıların tadı kaçtı! Simit fiyatlarına büyük zam: Artık adedi bu fiyat olacak

Yayınlanma:
Kahvaltıların tadı kaçtı! Simit fiyatlarına büyük zam: Artık adedi bu fiyat olacak
Aydın'da simit fiyatlarında artış yaşandı. Aydın'da meydana gelen artış ile ilgili Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muhammet Ali Künkçü önemli açıklamada bulundu. 7 TL'YE YÜKSELTİLDİ

Simit fiyatlarında Aydın'da bir artış yaşandı ve Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından alınan kararla 200 gram ekmek ve 100 gram simit fiyatları 5 liradan 7 liraya yükseltildi. AYESOB Başkanı Muhammet Ali Künkçü, fiyat artışının esnaf ve vatandaşların durumunu göz önünde bulundurarak yapıldığını belirtti. Ekmek ve simit üretim maliyetlerinin yılbaşından bu yana arttığını söyleyen Künkçü, artışı hem fırıncı esnafın hem de vatandaşların iyiliği için gerçekleştirdiklerini ifade etti. İşte detaylar...

simit

SİMİT FİYATLARINDA YAŞANAN ARTIŞ 

Aydın'da simit fiyatlarına zam geldi! Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından alınan kararla, 200 gram ekmek ve 100 gram simit fiyatları 5 liradan 7 liraya yükseltildi. Bu kararı açıklayan AYESOB Başkanı Muhammet Ali Künkçü, fiyat artışının esnaf ve vatandaşların durumunu göz önünde bulundurularak yapıldığını vurguladı. İşte ayrıntılar...

simit

Künkçü, ekmek ve simit üretim maliyetlerinin yılbaşından bu yana arttığını belirtti. Bu nedenle, hem fırıncı esnafların hem de vatandaşların durumunu düşünerek bu artışı gerçekleştirdiklerini ifade etti. Fırıncılar, maliyetlerin yükselmesi ve kar marjlarının azalması sebebiyle zam yapmak zorunda kaldıklarını dile getirdi.

Bu zam kararıyla birlikte simit almak isteyen Aydınlılar, daha yüksek bir fiyatla karşılaşacaklar. Ancak AYESOB Başkanı, bu kararın esnafın ve vatandaşların çıkarları doğrultusunda alındığını vurgulayarak, fiyat artışının kaçınılmaz olduğunu belirtti.

Simit fiyatlarındaki bu artış, Aydın'da birçok kişinin günlük hayatını etkileyecek bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Vatandaşlar, daha fazla ödeme yapmak zorunda kalmaktan dolayı memnuniyetsizliklerini dile getirebilirler. Ancak AYESOB Başkanı'nın açıklamalarına göre, bu zam kararı esnafın sürdürülebilirliğini ve kaliteli hizmet sunabilme imkanını sağlamayı amaçlamaktadır.

Sonuç olarak, Aydın'da simit fiyatlarının 5 liradan 7 liraya yükseltilmesiyle birlikte hem fırıncı esnafın hem de vatandaşların durumu göz önünde bulundurulmuştur. Fırıncılar, artan maliyetleri karşılamak için fiyatlarına zam yapmak durumunda kalmışlardır. Bu kararın Aydın'daki günlük hayatı etkileyeceği ve vatandaşların daha fazla ödeme yapmak zorunda kalacakları gözlemlenebilir.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Ekonomi
Cevdet Yılmaz ve Mehmet Şimşek BAE'de
Cevdet Yılmaz ve Mehmet Şimşek BAE'de
Dolar ve altında akıllara zarar tahmin! Altının 5500 TL, doların 42 TL olacağı tarihi açıkladı
Dolar ve altında akıllara zarar tahmin! Altının 5500 TL, doların 42 TL olacağı tarihi açıkladı
Otel, Motel ve Pansiyonlar İçin Lisans Alma Sorunu Çözüldü
Otel, Motel ve Pansiyonlar İçin Lisans Alma Sorunu Çözüldü
İş Bankası emekli promosyonunda şov yaptı! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklilerine müjde: Bu rakam ödenecek
İş Bankası emekli promosyonunda şov yaptı! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklilerine müjde: Bu rakam ödenecek
BIST 100 Endeksi Yükseldi
BIST 100 Endeksi Yükseldi
TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, Türkiye Bankalar Birliği yönetimiyle bir araya geldi
TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, Türkiye Bankalar Birliği yönetimiyle bir araya geldi
Kredi kartı olanlar dikkat! 2 gün sonra tamamen değişiyor: Kontrol etmeden geçmeyin
Kredi kartı olanlar dikkat! 2 gün sonra tamamen değişiyor: Kontrol etmeden geçmeyin
Ekmek fiyatlarına okkalı zam! O ilde 4 TL birden yükseldi: Artık 10 TL'ye satılacak
Ekmek fiyatlarına okkalı zam! O ilde 4 TL birden yükseldi: Artık 10 TL'ye satılacak