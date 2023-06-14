Kamu bankasından kaçırılmaz kredi desteği! Tamı tamına 1 milyon 250 bin TL verecek: Devlet destekli kredi başvurusu!

Son dönemlerde acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar bankaların kredi kampanyalarından faydalanıyor. Bu kamu bankası müşterilerine 1 milyon 250 bin TL promosyon ödemesi yapacak! Peki şartlar neler? Kimler faydalanabilir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BU BANKADAN 1 MİLYON 250 BİN TL KREDİ KAMPANYASI

Son dönemlerde nakit ihtiyaçları karşılanmak için bankaların kredi kampanyaları yakından takip edilirken Vakıfbank müşterilerinin yüzünü güldürdü. Kentsel dönüşüm kapsamında yüzde 0.79 oranında faizlerden başlayarak 1 milyon 250 bin TL kredi ve 10 sene vade imkanı verilecek. Bu durumda riskli yapılarda oturan vatandaşlar devlet destekli krediden faydalanarak evlerini dönüştürebilecek.





Vakıfbank riskli evlerini güçlendirmek isteyen vatandaşlar için kredi desteğini başlattı. Evlerini yeniden yapmak isteyen ev sahipleri ve riskli yapılarda en az 1 senedir oturan kiracılar için 1 milyon 250 bin TL'ye varan kredi ödemesi yapılacak. Kredi kampanyasından faydalanmak için riskli binalarda oturan kişilerin anlaşma yaparak tahliye edilmesi gerekmektedir. Vakıfbank kentsel dönüşüm kredisi 120 aya kadar vade, yüzde 1.49 faiz, yüzde 0.70 devlet faizi desteği olarak verilecek. Kentsel dönüşüm kredisi kampanyasında A sınıf verimlilik için yüzde 0.71, B sınıf verimlilik için yüzde 0.75, standart evler için yüzde 0.79 faiz oranları verilecek. Kredi ödemeleri 1 milyon 250 bin TL'ye varacak şekilde yapılacak ve 10 sene geri ödeme seçeneği sunulacak.