Kamuda Enerji Performans Sözleşmeleri Tebliğinde Değişiklik Yapıldı

Ankara'da Enerji Performans Sözleşmeleri Tebliği Değiştirildi

Ankara'da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Kamuda Enerji Performans Sözleşmelerinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği Resmi Gazete'de yayımladı. Değişiklikle, enerji verimliliği önlemlerinin enerji performans sözleşmesi kapsamında değerlendirilmesi için basit geri ödeme süresi 1 yılın altında olmayacak. Ayrıca, binalarda verilecek tasarruf garantisi, uygulama alanının yıllık toplam enerji tüketiminin yüzde 10’undan az olamayacak.