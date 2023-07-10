KDV zamları onu da değiştirdi! Noter ücretlerine dev zam: İşte zamlı tarife

5 Temmuz tarihinde açıklanan haziran ayı enflasyon verileriyle birlikte yılın ilk 6 ayındaki toplam enflasyon oranı netlik kazandı. Bu durum, pek çok alanda değişikliklere neden oldu, başta ÖTV düzenlemesi olmak üzere. Noterler de bu düzenlemelerden etkilendi ve fiyat listelerinde yeniden hesaplamalar yapıldı.



Resmi Gazete'de yayınlanan kararla birlikte noter ücretleri de değişti ve yeni tutarlarla talep edilmeye başlandı. Vatandaşlar da bu yeni fiyat listelerini merak etti. Yetkililer tarafından açıklanan güncel tutarlar, kamuoyuyla paylaşıldı. İşte değişen noter ücretlerine dair detaylar...

NOTER ÜCRETLERİ YÜZDE 50 ORANINDA ARTTI





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan son kararla birlikte noter ücretleri temmuz ayı itibarıyla yüzde 50 oranında artış gösterdi.

Yapılan fiyat düzenlemesi sonrasında yeni noter ücretleri belirlendi ve kamuoyuyla paylaşıldı. İşte güncellenen noter ücretlerinin detayları:

Araç plaka değişim ücreti, 547 TL'den 820,50 TL'ye yükseldi.

Araç devir ve ikinci el araç satış ücreti, 932,65 TL'den 1.398,975 TL'ye yükseldi.

Sıfır araç tescil ücreti, 714,68 TL'den 1.072,02 TL'ye yükseldi.

Beyanname ve noter kağıdı ücreti, 55 TL'den 82,50 TL'ye yükseldi.

İkamet izni ücreti, 356 TL'den 534 TL'ye yükseldi.

Resen senet ve protesto ücreti, 110 TL'den 165 TL'ye yükseldi.

Ayrıca, vekaletname ücretinde de değişiklik olduğu belirtildi. Temmuz ayı itibarıyla vatandaşlardan talep edilecek vekaletname bedeli, 288 TL olarak güncellendi.

Bu fiyat düzenlemeleriyle birlikte noterlerin sunduğu hizmetler için ödenmesi gereken ücretler artmış oldu. Vatandaşlar, bu yeni ücretlere dikkat etmeli ve işlemlerini gerçekleştirmeden önce güncel fiyatları gözden geçirmelidir.

Yeni ücretlendirmeler, enflasyon ve ekonomik faktörlerin bir sonucu olarak gerçekleştirilmiştir. Vatandaşların bu değişikliklere adapte olması ve işlemlerini buna göre planlaması önemlidir. Bu tür düzenlemeler, devletin ekonomik istikrarını sağlamak ve hizmet sektöründeki fiyatları dengelemek amacıyla yapılmaktadır.