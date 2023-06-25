KEİ Genel Sekreteri: Türkiye, örgütte en aktif katılımcılardan biri

KEİ'nin Türkiye Öncülüğünde Kurulduğu Amaçları

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) Genel Sekreteri Büyükelçi Lazar Comanescu, Türkiye'nin KEİ'nin ev sahibi ülkesi olduğunu ve örgütün Türkiye öncülüğünde 25 Haziran 1992'de üye devletler arasında ekonomik diyalog ve işbirliğini teşvik ederek bölgede istikrar, öngörülebilirlik ve güvenliğin artırılmasına katkıda bulunmak amacıyla kurulduğunu söyledi.

KEİ'nin Faaliyetleri

Comanescu, örgütün geçmişine bakıldığında önemli işler başarıldığının görüleceğini belirterek, geniş çaplı Karadeniz Çevre Kara Yolu ve Deniz Otoyolları projelerinin yanı sıra çevre koruma alanında geliştirilen işbirliği ve projelerden örnekler verdi. KEİ, ticaret ve kalkınma, çevre, tarım, enerji, ulaştırma, altyapı ve benzeri 20'den fazla çalışma grubu vasıtasıyla üye devletlerin temsilcilerini aynı masa etrafında bir araya getirerek ikili ya da çok taraflı işbirliği oluşmasını sağlamaktadır.

Türkiye'nin KEİ'deki Rolü

Comanescu, Türkiye'nin KEİ'ye verdiği değere işaret ederek, Türkiye'nin örgütte kararların alınmasında en aktif katılımcılardan biri olduğunu belirtti. Türkiye'nin 1 Temmuz'dan itibaren gelecek 6 ay boyunca örgütün dönem başkanlığını yapacağını dile getiren Comanescu, Türk yetkililerle istişareleri çerçevesinde önemli projelerde ilerleme kaydedileceğinden emin olduğunu belirtti.

Doğal Gaz Keşifleri ve Tahıl Koridoru Diplomasisi

Comanescu, Karadeniz'deki doğal gaz keşifleriyle ilgili değerlendirmede bulunarak, enerji kaynaklarının en önemlilerinden birinin doğal gaz olduğuna dikkati çekti. Türkiye'nin Tahıl Koridoru Anlaşması çerçevesinde ortaya koyduğu çabanın takdiri hak ettiğini söyleyen Comanescu, tahıl konusunda anlaşmaya varmanın mümkün olamayacağına dikkati çekerek, Türkiye Cumhuriyeti gibi aktörlerin çabaları sayesinde kapıların açık tutulması bu anlaşmanın yapılmasını sağlamıştır.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın Etkisi

Comanescu, KEİ üyeleri Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşa ilişkin 24 Şubat 2022'den sonra örgütün işleyişinde çok ciddi zorluklarla karşılaştıklarına işaret etti. Ancak Comanescu, bu durumun KEİ'nin bölge için başlı başına bir değer olduğunu gösterdiğini belirterek, örgütün yeni ve devam eden projeler çerçevesinde işbirliği atmosferini bölgeye geri getirmeye mütevazı bir şekilde de olsa katkıda bulunduğunu sözlerine ekledi.