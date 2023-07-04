Kenarda köşede 1000 TL'si olanlara ev sahibi olma imkanı! TOKİ başvuruları açıyor: O illerde yaşayanlar yaşadı

Çorum'da yeni bir konut projesi olan "Çorum 2023", Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından başlatılmış olan bir yatırım projesidir. Bu proje, hızla gelişen konut sektörü içinde öne çıkan ve büyük bir ilgi gören bir projedir.

"Çorum 2023" projesi, Çorum'un gelişimine katkıda bulunmayı hedefleyen bir vizyon ile tasarlanmıştır. Proje kapsamında, modern ve konforlu konutlar inşa edilerek, bölgedeki konut ihtiyacının karşılanması hedeflenmektedir. Ayrıca, proje alanında yaşayan vatandaşların ihtiyaçları ve beklentileri de göz önünde bulundurulmuştur.

7 TEMMUZ'DA SONA ERECEK





Proje detaylarına göre, toplamda 23 adet 1 oda 1 salon daireye yer verilecek ve başvurular Ziraat Bankası üzerinden kabul edilecektir. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yönetilen "Çorum 2023" projesi için başvurular yarın başlayacak ve 7 Temmuz 2023 tarihinde sona erecektir. Başvuru bedeli olarak 1.000 TL belirlenmiştir ve kura çekilişleri ise 13 Temmuz'da gerçekleştirilecektir.

Son dakika bilgilerine göre, asil hak sahiplerinin sözleşme imzalama işlemlerini tamamlamasının ardından kalan konutlar için başvurular "Diğer alıcı adayları" kategorisinde kabul edilecektir.

Çorum TOKİ 2023 projesi, brüt alanı 65.1 metrekare ile 64.32 metrekare arasında değişen konutlara sahiptir. Net alanları ise 40 metrekare ile 46 metrekare arasında değişmektedir.

Ayrıca, proje kapsamında sunulan konutların satış fiyatları 402.723 TL'den başlayarak 481.487 TL'ye kadar yükselmektedir. Peşinat bedelleri ise konutun değerine göre değişmekte olup, yüzde 10 olarak belirlenmiştir. Bu şekilde peşinatlar 40.272 TL'den başlayıp 48.148 TL'ye kadar çıkabilmektedir.

Vade süresi 180 ay olarak belirlenen Çorum Alt Gelir TOKİ projesi için ödenecek taksit bedelleri ise 2.013 TL ile 2.407 TL arasında değişmektedir.

Bu yeni konut projesi, Çorum'da uygun fiyatlarla konut sahibi olmak isteyenler için önemli bir fırsat sunmaktadır. İlgilenenlerin başvuru süresini kaçırmadan, gerekli bilgilere Ziraat Bankası veya TOKİ'nin resmi kanallarından başvurarak ulaşmaları önemlidir. Bu şekilde, konut sahibi olma hayallerinizi gerçeğe dönüştürme şansına sahip olabilirsiniz.