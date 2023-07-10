Kendi evini yapmak isteyene devlet muslukları açıldı! Tek şartla 500 bin TL hibe verilecek

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkisi altına alan deprem sonrasında yardım destekleri hala devam ederken hükümetten birçok kampanya başlangıcı geldi. Konutların yıkıldığı illerde inşaatlar başlarken bir çoğu ise teslim edilmeye başlandı. Bunun üzerine bakanlıktan kendi evini yapmak isteyenlere özel 500 bin TL hibe desteğini açıkladı. İşte detaylar...

500 BİN TL HİBE DESTEĞİ

Depremzede vatandaşlar için müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'den hibe desteği açıklaması geldi. Ankara'da Yerinde Dönüşüm Modeli Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Özhaseki, afetzede vatandaşlara 500 bin TL hibe desteği vereceğini açıkladı. Evler için 500 bin TL olan bu limit dükkanlar için ise 250 bin TL olarak belirlendi.





Afetzedelerin evlerinin yapımı için 500-800 bin TL kredi kullanılabilir. Yapılacak inşaatlardan 100 metrekareye kadar konutlara 500 bin TL kredi desteği için 2 yıl geri ödemesi 10 yıl vade imkanı sunuldu.

Evin büyüklüğüne göre farklılık gösterirken 101-150 metrekare olan konutlara 700 bin TL kredi verilecek.