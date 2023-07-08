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Kıdem tazminatında hesaplar değişti! Haziran'da alan yandı: 35 bin TL'lik fark çıktı

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Kıdem tazminatında hesaplar değişti! Haziran'da alan yandı: 35 bin TL'lik fark çıktı
Temmuz ayı ara zamları heyecanla beklenirken kıdem tazminatları ile ilgili durumlar da netleşti. Artık böyle hesaplanacak! Tüm detaylar haberimizde.

Memur ve emekli memurlara yapılacak zam oranları belirlendi. Zam oranları birçok alanı etkilerken kıdem tazminatı hesaplamaları da değişti! Peki hesaplama nasıl yapılacak?

TAZMİNAT HESAPLAMALARI DEĞİŞTİ

Temmuz ayında yapılan memur ve emekli memur ara zamları sonrasında kıdem tazminatı hesaplamaları da değişti. İş Kanunu kapsamında tazminat kişinin son brüt ücretine göre hesaplanıyor. Bir senelik hizmet karşılığı bir aylık ücret olarak kıdem tazminatı veriliyor. İşçinin ödemesi ne olursa olsun kıdem tazminatı için belirlenen tavan ödeme aşılmıyor. Kıdem tazminatı tavan ödemeler ise en yüksek devlet memuruna bir senelik hizmeti sonrasında verilen emekli ikramiyesine göre hesaplanıyor. Ocak ve Temmuz aylarında memur maaş katsayılarına göre kıdem tazminatı tavan ücreti de yükseliyor. Bu ay memur maaşlarına her sene yapılan zamlardan farklı bir yöntemle zam yapıldı. İlk olarak yüzde 17.55 olarak artırılan maaşlara 8 bin 76 TL seyyanen zam eklendi. En düşük memur maaşları yüzde 86 oranında artarken ortalama memur maaşı yüzde 74 oranında artış gösterdi. İş Kanunu kapsamında çalışan kişiler memur maaşlarına yapılan zamlar sonrasında kıdem tazminatları ile ilgili son durumları da araştırmaya başladı. AKP milletvekilleri tarafından meclise sunulan teklife göre ek ödeme olarak yapılan seyyanen zammın diğer mevzuatlara göre mali hakların belirlenmesinde rol oynamayacağı öğrenildi. 

yeni kıdem tazminatı hesaplamaları

Yani memurların emekli ikramiyelerinde ya da kıdem tazminatı tavan ücretlerinde seyyanen zam hesaplamaya dahil olmayacak. Meclise sunulan torba yasa teklifinde kıdem tazminatı belirlenmesinde yalnızca memur maaşı katsayısındaki artışın dahil olması yer alıyor. Katsayı ise yüzde 17.55 oranında arttı. Yani Ocak ve Haziran ayları arasında 19.982.82 olarak hesaplanan tavan ücret bu ay 23.489.82 TL'ye yükse4ldi. Kıdem tazminatı tavan ücretlerin artması Temmuz ve Aralık ayları arasında tazminat alma hakkı olan kişileri ilgilendiriyor. Brüt ücreti 25 bin TL olan ve son çalıştığı yerde 10 sene hizmeti olan işçi Haziran ayında işten ayrılsaydı eski tavan ücrete göre tazminat alacaktı ancak Ağustos ayında ayrılan kişiler yeni tutarlardan ödeme alacak. Asgari ücretli vatandaşların tazminatları da asgari ücrete yapılan zamlarla artış gösteriyor. Asgari ücretle çalışan bir işçi Haziran ayında 10.008 TL hizmet karşılığı alabilirken Temmuz ayında bu tutar 13.414.50 TL olarak belirlendi. Kıdem tazminatları işçinin aldığı son brüt ücrete göre hesaplanıyor. Yeni asgari ücret ödemeleri ilk olarak 31 Temmuz tarihinde hesaplarda olacak. Yani asgari ücretle çalışan kişilerin kıdem tazminatını yeni tutar üstünden alması için 31 Temmuz tarihine kadar çalışması gerekiyor. 

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