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Kimlik numaranızın son hanesine bakın! Eğer bunlardan biriyse hesabınıza 20.000 TL yatırılacak

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Kimlik numaranızın son hanesine bakın! Eğer bunlardan biriyse hesabınıza 20.000 TL yatırılacak
Ekonomik sıkıntıların yaşandığı bu dönemde, birçok banka kredi verme konusunda zorluklar yaşarken PTT, düşük faizli kredi programıyla vatandaşlara nakit desteği sunmaya devam etmekte. Kimlik numaranızın son hanesine göre 20 bin TL ödeme alabileceksiniz. İşte detaylar...

Özel bankaların kredi taleplerini reddetmesi, online kredi başvurusu yapmak isteyenleri zor durumda bırakmıştır. Ancak, PTT tarafından yapılan duyuruya göre, acil nakit ihtiyacı olan ve emekli maaşını PTT'den alan vatandaşlara umut verici bir haber verilmiştir.

PTT'nin kredi programı, müşterilere uygun koşullarda nakit desteği sunmaktadır. Emekli maaşını PTT'den alanlara yönelik düşük faizli kredi imkanı sunulmaktadır. Faiz oranları %2,69 ile %4,49 arasında değişmektedir. Bu kredi programıyla borçlarınızı ertelemek yerine ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz.

PTT'DEN 70 BİN TL'YE KADAR KREDİ DESTEĞİ

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PTT, emeklilere yönelik düşük faizli kredi imkanları sunan bir kampanya başlatmıştır. Bu kampanya, PTT'nin Aktif Banka işbirliğiyle gerçekleştirilmektedir ve emekli maaşı alanlara avantajlı koşullarla kredi imkanı sağlamaktadır.

Kampanya kapsamında, emekli maaşını PTT üzerinden alanlar 80 yaşına kadar olan süre boyunca 70 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanabilmektedir. Kredi miktarının binde beşi oranında bir kredi tahsis ücreti alınmaktadır. Bu sayede, emekliler nakit ihtiyaçlarını karşılamak için düşük maliyetli bir finansman kaynağına sahip olmaktadır.

Emekli kredi programında özellikle dikkat çeken nokta, düşük faiz oranları ve uygun vade seçenekleridir. Emekli maaşı alanlar, bu kampanya kapsamında %4,19 başlangıç faiz oranıyla ve 36 ay vade seçeneğiyle 50 bin TL'ye kadar kredi kullanma imkanına sahiptir. Aylık kredi taksit miktarı ise 2.415 TL olarak belirlenmiştir.

PTT'nin emekli kredi programı, özel bankaların çekingen davrandığı bir dönemde emeklilere alternatif bir finansman kaynağı sunmaktadır. Bu girişim, PTT'nin topluma ve özellikle emeklilere olan bağlılığını göstermektedir. Kampanya, emeklilere düşük maliyetli kredi imkanları sağlayarak, nakit ihtiyaçlarını karşılamalarına destek olmayı hedeflemektedir.

Emekli kredi programı, emeklilerin finansal ihtiyaçlarına çözüm sunarken, aynı zamanda PTT'nin güvenilir ve erişilebilir hizmetlerini bir kez daha vurgulamaktadır. PTT'nin emekli kredisi kampanyası, finansal sektördeki gelişmeleri takip ederek, topluma yönelik yenilikçi çözümler sunma misyonunu sürdürmektedir.

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