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Kira artışına yüzde 25 sınırı yaramadı! Bakın ev sahipleri şimdi de ne yapıyor!

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Kira artışına yüzde 25 sınırı yaramadı! Bakın ev sahipleri şimdi de ne yapıyor!
Ev sahipleri dur durak bilmiyor! Bu sefer de bu yönteme başvurdular! Tüm detaylar haberimizde.

Kiracıların ev sahipleriyle başları yine dertte. Kira sınırlaması da işe yaramıyor! Peki ev sahipleri şimdi ne yapıyor? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

EV SAHİPLERİ DURMUYOR

Kiralara uygulanan yüzde 25 sınırlaması bir sene daha devam edecek. Ancak ev sahipleri buna rağmen kendilerine farklı yöntemler buluyor. Uzmanlara göre fahiş kira artışıyla mücadele etmek için iki yol bulunuyor. İlk olarak boş olarak alınan tahliye taahhütlerinin geçersizliği ile ilgili düzenleme yapılması gerekiyor ve iş yerlerine de kira sınırlaması getirilmesi gerekiyor. Kira hukuku ve kat mülkiyeti uzmanı Avukat Olcay Göçüm fahiş kira artışları ile ilgili şu sözleri söyledi; 'İş yeri kiralarına sınır getirilmemesi konut kiralamalarında danışıklı tahliye davası açılmasına ve konut kiralarının artmasına sebep oluyor. 

Ev Sahipleri Durmuyor

Konut maliklerinden istenen fedakarlık fabrika maliklerinden de istenmeli. Eğer sadece konutlar için sınırlama yapılırsa vatandaşlar danışıklı olarak açtığı tahliye davalarını artıracak ve aylık kira bedelleri fahiş şekilde yükselmeye devam edecek. Bu düzenleme yapılırsa kiralayanlar iş yeri ve konut kira artışları aynı oranda ve seviyede artacak ve yasal düzenleme geldikten sonra mahkeme yoluna gidilmeyecek. Aksi durumda küçük birikimleriyle ev sahibi olan insanlardan fedakarlık beklerken iş yeri kiralarında yüksek rakamlarda kira alan kişilerden fedakarlık beklenmemesi toplumun huzurunu da bozacak ve davaların artmasını sağlayacak. Ev kiralaması yapılırken ev sahibi kiracının istediği bedeli ödemeyince ilk kira akdi için alınan boş tahliye taahhüdünü dolduruyor ve işleme koyuyor. İlk olarak kiralayan kişinin istediği fahiş kiraların ödenmemesi için ilk kira akdi alınırken tarih kısmı boş bırakılan tahliye taahhütlerinin geçersiz olacağı ile ilgili bir düzenleme gelmeli. Bu şekilde artışların önüne geçilebilir.' 

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