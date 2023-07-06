Kira fiyatları o il ve ilçelerde uçuşa geçti! Zirvedeki şehir herkesi şaşırttı

Mayıs ayında bir önceki yılın aynı dönemine bakılarak büyük artış cepleri yaktı. İstanbul'da ki kiraların artışı yüzde 109 olurken İzmir'de yüzde 150 ve Ankara'da ise yüzde 192 olarak zamlar yapıldı. Bunun üzerine İstanbul'un bazı ilçelerinde barınmayı zorlaştırırken İBB tarafından açıklama gecikmedi.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, kiralarda ki artışlara çözüm olarak önerilerde bulundu. Kısa vadede dar ve sabit gelirli kişilere kira yardımları yapılırken güvenliğin riskli olduğu binalarda ki kiralar alıp başını gitti. Çok sayıda boş konuta sahip olanlara katlamalı emlak vergisinin uygulamasını önerirken düşük gelirliler ve dezavantajlılar için sosyal konut projeleri gerçekleşti.





Orta ve uzun vadede ise konut maliyetlerinin düşürülmesi üzerine finansal önlemlerin alındığı ve konut finansman sisteminin yeniden yapılandırılması başlandı. sosyal konut arzının çeşitlendirilmesi üzerine tedarik zincirlerinin baştan yapılması inşaat sanayinin desteklenmesini sağladı.