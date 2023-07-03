Kış için 'stratejik hata yapıldı' uyarısı: 'Doğal gaz ve elektrik fiyatları artabilir'

Enerji krizi, Rusya'ya yönelik Batı yaptırımlarının yanı sıra Ukrayna savaşı tırmandı ve Rusya'nın Avrupa'ya gaz ihracatını azalttı; buna bir de Çin'in hızla büyüyen ekonomideki enerji taleplerinde olumsuz yöndeki etkisi de eklendi.

Uluslararası Enerji Ajansı'nın bir süredir başkanlık görevinde bulunan Fatih Birol, BBC'ye verdiği röportajda, Çin ekonomisinin hızla toparlanabilmesi ve kışların çetin geçmesi durumunda, yüksek doğal gaz fiyatlarının tüketicileri zor duruma sokabileceğini söyledi.





"STRATEJİK HATA YAPILDI"

Fatih Birol, Avrupa hükümetlerinin bu süreçte "stratejik bir hata" yaptığını söyledi. Bunun enerji için Rusya'ya aşırı güvenmeyi ve kısa vadeli ticari kazanımlar etrafında dış politika inşa etmeyi içerdiğini söyledi. "Çin ekonomisinin ne kadar toparlanacağını bilmiyoruz" diyen Birol, bu kış birçok ülkede elektrik kesintisi yaşanabileceğini de sözlerine ekledi.