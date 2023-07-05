Konut satışında rota iki bölgeye çevrildi! Fahiş fiyatlar sistemi değiştirdi

Son üç yıldır gayrimenkul satış fiyatları ve konut kiralarındaki büyük artışlar, alıcıların ve yatırımcıların konut alım ve kiralama bölgelerinde köklü değişikliklere neden oluyor. Özellikle Trakya bölgesi, bu dönemde net bir üstünlüğe sahip olmuş durumda. Aynı zamanda Ege Bölgesi ve Karadeniz de alıcıların tercih ettiği öne çıkan merkezler arasında bulunuyor.,

İLGİ TRAKYA VE TRABZON'A KAYDI





Bu değişimin ana nedenleri arasında, koronavirüs pandemisi sürecinin getirdiği taşınma eğilimleri ve hızla artan konut fiyatlarının rolü büyük. Özellikle depremlerin etkisi ve EYT'lilerin tazminat değerlendirme tercihleri de tercihlerde etkili olmuş. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde konut fiyatları sınırlı kalırken, yeni talepler oluşturulan bölgelerde fiyatlar 2-3 katına kadar çıkmış durumda.

Bu değişimle birlikte, küçük yatırımcılar da yüksek fiyatlar nedeniyle yeni bölgeler arayışına girmişler. Trakya'nın yanı sıra, Karadeniz bölgesi de dikkat çekici bir yatırım merkezi haline gelmiş. Trabzon, konut kira fiyatlarındaki yüzde 288'lik artışla öne çıkan iller arasında yer almış.

Kıyı bölgeleri, özellikle Ege kıyıları, orta gelir grubunun yeni konut yatırımları için tercih ettiği yerlerden biri haline gelmiştir. Kuzey Ege'deki ilçeler, fiyatların daha makul arttığı bölgeler olarak öne çıkıyor.