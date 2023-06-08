Kredi kartı borcu dağ gibi birikenlere büyük kolaylık! O banka 120 bin TL borç kapatma kredisi veriyor!

Bankalar müşteri portföylerini genişletmek için her gün yeni bir kampanya duyuru yapıyor. Yeni bir kampanya duyurusu da Garanti Bankasından geldi. Detaylar haberimizde…







KART BORCU OLANLARA GARANTİ BBVA'DAN 120 BİN TL'LİK BORÇ KAPATMA KREDİSİ!

Birden fazla kredi kartı ve kredisi olanlara müjde! Banka, müşterilerini kurtarmak için büyük bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında 120 bin TL'ye varan borç kapatma kredisi veren bankanın kredi kampanyasının detayları şöyle:

Garanti Bankası, kredi kartı veya kredi borcu olanlara özel bir kampanya hazırlayarak, tüm borçlarınızı tek çatı altında kolayca ödeyebileceğiniz "Borç Kapatma Kredisi’ni resmi internet sitesinde başlattığını duyurdu. Üstelik uygulaması çok hızlı ve kolaydır.

BORÇ KAPATMA KREDİSİNİN AVANTAJLARI NELER?

Garanti Bankası, birden fazla kredi kartı ve kredisi olanlar için özel bir kampanya hazırladı. Tüm borçlarınızı tek çatı altında kapatabileceğiniz kredi kampanyaları sunan ve ödeme kolaylığı sağlayan Borç Kapatma Kredisi kampanyasını hayata geçirdi. Kredi ile ilgili tüm ayrıntılar bankanın resmi web sitesinde bulunmaktadır.

Garanti Bankası, müşterilerine ve halihazırda kredisi olanlara düşük faiz oranlarıyla 120.000 TL'ye kadar kredi kullanma imkânı sunuyor. Garanti Bankası'nın sunduğu bu fırsattan yararlanmak isteyenler kimlik ve gelir belgesi ile herhangi bir Garanti Bankası şubesine giderek bu ayrıcalıktan faydalanabilir.

KREDİ BAŞVURUSU İÇİN TALEP EDİLEN ŞARTLAR NELER?

Garanti Bankası tarafından belirtilen krediyi kullanmak isteyenler için gerekli şartlar şu şekildedir.

Kredi çekmek istiyorsanız, esas olarak düzenli bir gelire ihtiyacınız var. Düzenli geliri olan herkes bunu belgelemelidir (maaş bordrosu, gelir tablosu vb.). Bu koşul, kredi başvurusu sırasında kredi onayı için önemlidir. Kredi puanı ve iş durumu da en önemli faktörler arasındadır.

Borç geri ödemeli kredi almak istiyorsanız, daha fazla bilgi almak ve size uygun kredi seçeneklerini bulmak için bankanızla iletişime geçin.