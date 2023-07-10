  1. Anasayfa

  2. Ekonomi

  3. Finans

  4. Kredi kartı borcu olanlar hemen kontrol etsin! Yüzde 50 şoku geldi

Kredi kartı borcu olanlar hemen kontrol etsin! Yüzde 50 şoku geldi

Yayınlanma:
Kredi kartı borcu olanlar hemen kontrol etsin! Yüzde 50 şoku geldi
Son dakika haberine göre, kredi ve kredi kartı borcu olan milyonlarca kişi büyük bir şok yaşadı. Resmi Gazete'de yayımlanan bir kararla birlikte, kredi kartı borcu olanlara yönelik bir düzenleme yapıldığı bildirildi. Ayrıntılar haberimizde...

Son dakika olarak duyurulan bir haberde, milyonlarca kredi kartı kullanıcısı ve kredi kartı borcu olan kişilere büyük bir şok yaşandığı bildirildi. Bu durum, borçlu olan milyonlarca kişiyi endişelendirdi ve ünlü ekonomi uzmanı Prof. Dr. Yalçın Karatepe tarafından da uyarıldı.

BSMV ORANI YÜKSELTİLDİ

1

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, bankalar Gelir İdaresi Başkanlığı'na aktarılacak olan faiz, komisyon ve ücret gelirleri üzerinden uygulanan BSMV oranı yüzde 10'dan yüzde 15'e çıkarıldı. Bu değişiklik, kredi ve kredi kartı borcu olan kişilerin ödeme yükünü artırarak mali durumlarını daha da zorlaştırabilir.

Prof. Dr. Yalçın Karatepe, bu yüksek BSMV oranının kredi kartı borcu olan milyonlarca kişi üzerinde ciddi etkileri olabileceğini belirtti. Kredi kartı borcu olan bireylerin ödemelerini yaparken daha dikkatli olmaları gerektiğini vurgulayan Karatepe, borç miktarını düşürmek ve harcamaları kontrol altında tutmak için çaba sarf etmelerini önerdi.

Bu haber, kredi ve kredi kartı borcu olan bireylerin mali durumlarına dikkat etmeleri ve gelecekteki finansal planlamalarını gözden geçirmeleri gerektiği konusunda bir uyarı niteliği taşıyor. Yüksek BSMV oranının borç ödemelerini artırmasıyla birlikte, kişilerin bütçelerini yeniden yapılandırma ve tasarruf etme çabalarına daha fazla odaklanmaları önem kazanıyor.

Ekonomi
Otomobil almak isteyenlere kara haber ulaştı! Fiyatlara dev zam: KDV tokadı atıldı
Otomobil almak isteyenlere kara haber ulaştı! Fiyatlara dev zam: KDV tokadı atıldı
Kendi evini yapmak isteyene devlet muslukları açıldı! Tek şartla 500 bin TL hibe verilecek
Kendi evini yapmak isteyene devlet muslukları açıldı! Tek şartla 500 bin TL hibe verilecek
Asgari ücretten fazla maaş alanlar dikkat! Özel sektörde zam oranları belli oldu
Asgari ücretten fazla maaş alanlar dikkat! Özel sektörde zam oranları belli oldu
Heyecanla TOGG bekleyenlere kötü haber! Anahtar teslim edilmeden açıklandı
Heyecanla TOGG bekleyenlere kötü haber! Anahtar teslim edilmeden açıklandı
Altın almak ya da satmak isteyenler dikkat! İlk kez bu tarih verildi
Altın almak ya da satmak isteyenler dikkat! İlk kez bu tarih verildi
Gram altın yerine bundan alın! İslam Memiş ucuz altın almanın yöntemini açıkladı
Gram altın yerine bundan alın! İslam Memiş ucuz altın almanın yöntemini açıkladı
Sürücü kurslarına büyük zam geldi! Ödenecek yeni ücretler belli oldu: Ehliyeti olmayan yandı
Sürücü kurslarına büyük zam geldi! Ödenecek yeni ücretler belli oldu: Ehliyeti olmayan yandı