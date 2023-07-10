Kredi kartı borcu olanlar hemen kontrol etsin! Yüzde 50 şoku geldi

Son dakika olarak duyurulan bir haberde, milyonlarca kredi kartı kullanıcısı ve kredi kartı borcu olan kişilere büyük bir şok yaşandığı bildirildi. Bu durum, borçlu olan milyonlarca kişiyi endişelendirdi ve ünlü ekonomi uzmanı Prof. Dr. Yalçın Karatepe tarafından da uyarıldı.



BSMV ORANI YÜKSELTİLDİ





Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, bankalar Gelir İdaresi Başkanlığı'na aktarılacak olan faiz, komisyon ve ücret gelirleri üzerinden uygulanan BSMV oranı yüzde 10'dan yüzde 15'e çıkarıldı. Bu değişiklik, kredi ve kredi kartı borcu olan kişilerin ödeme yükünü artırarak mali durumlarını daha da zorlaştırabilir.

Prof. Dr. Yalçın Karatepe, bu yüksek BSMV oranının kredi kartı borcu olan milyonlarca kişi üzerinde ciddi etkileri olabileceğini belirtti. Kredi kartı borcu olan bireylerin ödemelerini yaparken daha dikkatli olmaları gerektiğini vurgulayan Karatepe, borç miktarını düşürmek ve harcamaları kontrol altında tutmak için çaba sarf etmelerini önerdi.

Bu haber, kredi ve kredi kartı borcu olan bireylerin mali durumlarına dikkat etmeleri ve gelecekteki finansal planlamalarını gözden geçirmeleri gerektiği konusunda bir uyarı niteliği taşıyor. Yüksek BSMV oranının borç ödemelerini artırmasıyla birlikte, kişilerin bütçelerini yeniden yapılandırma ve tasarruf etme çabalarına daha fazla odaklanmaları önem kazanıyor.