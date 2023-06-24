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Kredi kartı kullananlara kara haber geldi! 1 Ağustos tarihine dikkat: Değişecek

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Kredi kartı kullananlara kara haber geldi! 1 Ağustos tarihine dikkat: Değişecek
Merakla beklenen Merkez Bankası faiz kararı sonrası bankaların faiz politikaları da değişti. Peki kredi kartları ile ilgili yeni gelişmeler neler oldu? Tüm detaylar haberimizde.

Merkez Bankası uzun zamandır beklenen faiz kararlarını vatandaşla paylaştı. Faiz kararı sonrası bankalar da değişiklikler yapmaya başladı! Kredi kartı kullananlar çok üzülecek! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

KREDİ KARTI KULLANANLARA KÖTÜ HABER

Merkez Bankası geçtiğimiz gün faiz kararını açıkladı ve uzun bir süre sonra faiz artırımı yapıldı. Yaklaşık 27 aydır yüzde 8.5 olarak uygulanan faiz kararı yüzde 15 oranına yükseltildi. Bu karar sonrası bankaların kredi kartları için uygulanan faizlerin de artacağı öğrenildi. 

Kredi Kartı Faizleri Yükseliyor

1 Ağustos tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 1.36 olarak uygulanan faiz yüzde 1.91 olarak uygulanacak. Kredi kartı borçlarının gecikmesi ya da asgari tutarı ödenmesi halinde borca bu oranlarda faiz eklenecek. Kredi kartı gecikme faizleri de 1 Ağustos tarihinden itibaren yüzde 1.66 oranından yüzde 2.21'e yükseltiliyor. 1 Ağustos tarihine kadar kredi kartı kullananlara güncel faiz oranları etkili olsa da 1 Ağustos tarihinden itibaren yeni faiz oranları uygulanacak. 

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