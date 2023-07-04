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Kredi kartı kullananlara son dakika duyurusu! Vatandaşlara şok etkisi yaratacak karar

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Kredi kartı kullananlara son dakika duyurusu! Vatandaşlara şok etkisi yaratacak karar
Merkez Bankası'ndan kredi kartı kullanımı için şok karar! İşte detaylar...

Daha önceki açıklamalarımızda da belirttiğimiz gibi, Merkez Bankası'nın faiz artırım kararı doğrudan bankaların faiz oranlarını etkilemektedir. Bu nedenle, TCMB'nin 650 baz puan faiz artırımının ardından bankalar tarafından vatandaşlara gönderilen mesajda, kredi kartı ve kredili mevduat hesabı (KMH) faizlerinde artış olduğu bildirilmiştir.

kredi kartları

Mesajda, Merkez Bankası'nın politika faizini artırmasıyla birlikte referans faiz oranının yükseldiği belirtilmiştir. Bu doğrultuda, kredi kartına uygulanacak azami faiz oranının Temmuz ayından itibaren yüzde 1.91'e yükseltildiği ifade edilmiştir.

Ayrıca, mesajda ek hesap için ve gecikme faizleri için de artış olduğu bildirilmiştir. Kredili mevduat hesabının aylik akdi faiz oranı yüzde 1.91 olarak belirlenirken, gecikme faiz oranı ise yüzde 2.21 olarak uygulanacağı ifade edilmiştir.

Bu mesaj, vatandaşlar için bir şok etkisi yaratmış olabilir, çünkü bayram öncesi beklenmedik bir şekilde faiz oranlarının yükselmesiyle borç ödemeleri ve alışverişlerindeki mali yük artmıştır. Vatandaşlar bu durumu dikkate alarak mali planlamalarını gözden geçirmeleri ve bu yeni faiz oranlarının etkilerini değerlendirmeleri önemlidir.

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