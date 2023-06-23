Kredi kartı olanlar dikkat! 2 gün sonra tamamen değişiyor: Kontrol etmeden geçmeyin

Kredi kartı kullanıcılarını ilgilendiren önemli bir gelişme yaşanıyor! Merkez Bankası'nın yakında açıklayacağı faiz kararıyla birlikte kredi kartı limitlerinde değişikliklerin olacağı duyuruldu. Faiz kararının açıklanmasını beklerken, kredi kartı faizlerinde artışlar gözlemlendi. Bu durum, kullanıcılar tarafından merakla takip ediliyor. İşte detaylar...





KREDİ KARTI KULLANICILARINI İLGİLENDİREN GELİŞME

Kredi kartı kullanıcıları için önemli bir gelişme yaşanıyor! Merkez Bankası'nın 22 Haziran tarihinde açıklayacağı faiz kararı öncesinde kredi kartı faizlerinde artışlar olduğu duyuruldu. Yapılan açıklamaya göre, faiz oranları %2,81'e yükselirken, gecikme faizi ise %3,11 seviyesine çıktı. Perşembe günü alınacak olan Merkez Bankası kararları vatandaşlar tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Politika faizlerinde son 26 ayın en yüksek seviyelerine %20-25 oranında bir artış yaşanması bekleniyor. Ayrıca, kredi kartı ve kredili mevduat hesaplarında faizler ve limitlerde değişiklikler yapıldığı bildirildi. Detaylar haberimizde yer alıyor... İşte diğer ayrıntılar...





Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu toplantısından sonra faiz oranları %20'ye yükseldi. Kredi kartı kullanıcıları da bundan etkilendi ve akdi faiz oranı %2,36 olarak belirlendi. Gecikme faizi ise %2,66 olarak tahmin ediliyor. Bu artışların bir ay sonra yürürlüğe gireceği ve gelecek aylarda rakamların değişebileceği ifade edildi.

Kredi kartı ödemeleri için yeni bir dönem başlıyor. Merkez Bankası'nın faiz oranlarındaki artıştan önce kredi faizlerinde bir yükselme olduğu duyuruldu. Bu artışların etkisinin bir ay sonra hissedileceği belirtildi. Kredi kartı ödemeleriyle ilgili düzenlemeler yapıldı. Artış haberlerinin ardından, bu artışların bir ay sonra geçerli olacağı ve olası faiz artışlarının ağustos ayında rakamlara yansıyacağı ifade edildi.

İhtiyaç ve ticari kredi faiz limitleri belirlendi ve kredi faiz oranı %20,2 olarak açıklandı, %1,8 katı aşıldı. Oranlarda hala değişikliklerin devam ettiği belirtildi. Politika faiz oranı %20'ye yükseltilerek %32,6 olarak belirlendiği duyuruldu.