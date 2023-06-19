Kredi Okuryazarlık Haftası Bahçeşehir Üniversitesi'nde başladı

İstanbul Kredi Kayıt Bürosu'nun fikir önderliğini üstlendiği, bu yıl ikincisi düzenlenen Kredi Okuryazarlık Haftası, Bahçeşehir Üniversitesi'nde başladı. 23 Haziran'a kadar sürecek etkinlikte, başta bireyler ve işletmeler için kredi okuryazarlığı olmak üzere, krediye ulaşmada dijitalleşmenin önemi, alacak riski yönetimi, yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik ve sigorta konularında kamuoyunda farkındalık oluşturacak içeriklerin paylaşımı gerçekleştirilecek.

Kredi Okuryazarlık Haftası'nda ekonomist ve reel sektör temsilcilerinin katılımıyla işletmeler açısından kredi okuryazarlığının masaya yatırıldığı paneller düzenlenecek. Hafta boyunca çevrim içi etkinlik serisi gerçekleştirilecek. Webinar buluşmalarında bireyler için doğru bütçe yönetimi ve doğru kredi kullanımı, KOBİ'lerin fayda sağlayabileceği finansal enstrümanlar, kadın girişimciler için özel sunulan araçlar, yeşil dönüşüm, sürdürülebilirlik finansmanı, dijital bankacılık ve yeni nesil finansal teknolojiler konuları ele alınacak.