Kripto para borsasına girenler dikkat! İşlemler askıya alındı: Para çekme işlemi durduruluyor!

Son haberlere göre, Binance'in ABD birimi, Twitter üzerinden yaptığı bir açıklama ile önemli bir dönüşüm sürecine gireceğini duyurdu. Şirket, "proaktif adımlar" atarak bir süreliğine yalnızca kripto para işlemlerinin gerçekleştirildiği bir platforma geçiş yapacaklarını ifade etti. Bu adımın, Binance'in ABD kullanıcılarını koruma ve uyum politikalarını güçlendirme çabalarının bir parçası olduğu belirtiliyor.

Binance'in müşterilere gönderdiği bildiride, kripto para birimi cinsinden işlemlerin, stake (kripto para cüzdanına para kitleme) işlemlerinin, para yatırma ve çekme işlemlerinin normal şekilde devam edeceği vurgulandı. Bu, mevcut kullanıcıların kripto para varlıklarını yönetmeye ve ticaret yapmaya devam edebilecekleri anlamına geliyor. Ancak, platformdaki diğer hizmetlerin geçici olarak durdurulacağına dikkat çekildi.

BINANCE'A DAVA AÇILDI





ABD sermaye piyasaları düzenleme kurumu olan SEC, Pazartesi günü Binance ve CEO Changpeng Zhao'ya dava açmıştı. Bu dava, kripto piyasası üzerindeki baskıyı artıran bir gelişme olarak kabul edilmişti. Aynı gün içinde SEC, bir diğer kripto para borsası olan Coinbase'e de dava açmıştı. Bu durum, ABD düzenleyici kurumlarının kripto para sektörüne yönelik daha sıkı düzenlemeler getirme eğiliminde olduğunu gösteriyor.