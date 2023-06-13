Kripto parası olanlar dikkat! Tüm işlemler durduruldu: Eğer bu borsa üzerinden...

Binance, ABD düzenleyici kurumların şirket ve CEO Changpeng Zhao'ya karşı dava açmasıyla birlikte önemli bir adım atmıştır. Binance, dolar cinsinden para yatırma işlemlerini askıya aldığını duyurmuş ve bankacılık ortaklarının da 13 Haziran itibarıyla para çekme işlemlerini durduracaklarını belirtmiştir.

ABD'DE SADECE KRİPTO PARA İŞLEMLERİ YAPILACAK





Binance, ABD birimi için "proaktif adımlar" atarak bir süreliğine yalnızca kripto para işlemlerine odaklanacaklarını açıklamıştır. Bu değişiklik, Binance'in ABD'deki faaliyetlerini sınırlayarak düzenleyici kurumlarla uyum sağlama çabasının bir parçasıdır.

Buna rağmen, Binance müşterilerine gönderdiği notta, kripto para cinsinden işlemler, stake (kripto para cüzdanına para kitleme) işlemleri, para yatırma ve çekme işlemlerinin devam edeceğini belirtmiştir. Yani, kripto para işlemleri hala gerçekleştirilebilecek ve bu süreçte müşterilerin fonlarını güvende tutmalarına olanak sağlanacaktır.

SEC'nin Binance ve Coinbase'e dava açması, kripto piyasasında bir etki yaratmıştır. Bu durum, düzenleyici kurumların kripto para borsalarını daha yakından denetlemeye ve regülasyon çabalarını artırmaya yönelik bir adım olduğunu göstermektedir. Kripto para piyasasının geleceği ve düzenlemelerin nasıl şekilleneceği konusunda hala belirsizlikler bulunmaktadır. Binance gibi borsalar, düzenlemelerle uyum sağlama ve yasal mevzuatlara uyma konularında çeşitli önlemler almak durumunda kalabilirler.